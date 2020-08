FGR y abogados se desmarcan de filtración de denuncia de Emilio N

La Fiscalía General de la República (FGR) y la barra de abogados Ontiveros Consulting se deslindaron de la filtración de un documento que contiene la declaración de Emilio N, exdirector de Pemex en contra de exfuncionarios de administraciones pasadas.

"La copia de la denuncia presentada por Emilio "L" ante esta Fiscalía que está circulando en los medios de comunicación, no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta Institución; se ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente", indicó la FGR en Twitter.

La Fiscalía agrega que se citará a quienes hayan tenido acceso a ese documento para realizar todas las diligencias ministeriales necesarias.

Por su parte, Miguel Ontiveros, abogado del exdirector de Pemex, sostuvo que se "deslinda del documento de referencia, reitera su absoluto respeto a las instituciones del Estado Mexicano".

#FGRInforma La copia de la denuncia presentada por Emilio "L" ante esta Fiscalía que está circulando en los medios de comunicación, no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta Institución; se ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente.

Comunicado 02/2020 de la defensa del Señor Emilio Ricardo Lozoya Austin:

El documento de 60 páginas contiene denuncias de Emilio N en contra de exfuncionarios de alto perfil como el expresidente Enrique Peña Nieto que ordenó en 2011 pedir a Luis Weyll, entonces director de Odebrecht, 6 millones de dólares para la campaña electoral.

Lozoya declaró que conocía a Weyll desde antes de sumarse a la campaña del ex gobernador del Estado de México, por lo que le pidieron a él este acercamiento.

“Yo le pedí a Luis Weyll que apoyara la campaña y/o precampaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República y que para tales efectos Odebrecht aportara 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS)”, indica la denuncia escrita presentada por el ex funcionario.

Emilio N reveló también que el excanciller, Luis Videgaray le ordenó entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya para apoyar sus aspiraciones políticas de ser gobernador de Querétaro.

Afirma que en la primera semana de agosto de 2014 le entregó al entonces diputado Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, 6 millones 800 mil pesos para apoyar sus aspiraciones políticas de ser gobernador de Querétaro.

“Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo”, señalan en la denuncia Emilio “N”.

La denuncia también salpicó al expresidente Felipe Calderón y al excandidato presidencial, José Antonio Meade al afirmar que hubo un contrato irregular con la empresa Braskem en la cual era accionista Odebrecht en la planta Etileno XXI.

Expuso que el negocio que hicieron los brasileños es que Pemex le vendía a Braskem el Etanol ya que Pemex era el único proveedor, pero le hacía un descuento inexplicable de más de 25 por ciento sobre el precio en el mercado lo que hacia súper ventajosa la posición de Pemex.

“Por esas operaciones muchos panistas dentro de sexenio de Felipe Calderón recibieron fuertes sumas de dinero” señaló Emilio N ante el ministerio público federal.

