FGR investiga a Eduardo Medina por desvío de recursos ilícitos, confirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República, ya investiga al ministro Eduardo Medina Mora por presunto desvío de recursos ilícitos.

Durante la conferencia mañanera, explicó que todo caso que llega al Ejecutivo Federal o a cualquier dependencia gubernamental sobre presuntos actos de corrupción o ilegalidad, son canalizados de inmediato a la FGR.

“Todo lo que signifique un presunto acto de ilegalidad o de corrupción que llegue a nuestras manos, es canalizado a la Fiscalía General, que no somos cómplices, encubridores, esa es una regla”, afirmó.

Luego de que ayer, se dio a conocer que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, investiga la procedencia de las cuentas de Medina Mora que ascienden a 26 millones 38 mil 256 pesos.

“Sí, y se confirma lo que les dije ayer, pero por el debido proceso, no puedo hablar, eso va a corresponder en su momento a la Fiscalía General”, reiteró.

López Obrador comentó que “algunos no lo entendieron”, que pensaban que el combate a la corrupción era parte de su campaña política y no serían efectivas las denuncias, pero va a comenzar a enumerar en qué consiste el cambio.

Sociedad Revelan supuestas transferencias millonarias a ministro Medina Mora

“Voy a empezar a enumerar en qué consiste el cambio, lo voy a hacer didáctico porque todavía hay quienes piensan que es lo mismo, por eso se sorprenden, porque algunos no lo entendieron, de que no me interesaba el cargo, que luchaba por principios, por ideales”, expresó.

Ayer, Nieto Castillo también confirmó que después del análisis de las cuentas nacionales e internacionales, se procederá. A la vez que, aclaró que las averiguaciones no ensucian al Poder Judicial, pues, “los hechos de una persona, no trascienden a la institución”.