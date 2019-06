FGR no quiere detener a Mario Marín: Lydia Cacho

La periodista Lydia Cacho acusó que la Fiscalía General de la República no tiene interés en detener al exgobernador de Puebla, Mario Marín, quien es buscado por el delito de tortura.

A través de su cuenta de Twitter señaló que una “fuente” de la Agencia de Investigación Criminal le mencionó que ya tienen la ubicación de Marín, quien está en México, a pesar de que la Interpol cuenta con una ficha roja para su búsqueda y detención alrededor del mundo.

“Jamás publicaría algo como esto si no fuese cierto. Las renuncias al interior de @FGRMexico se relacionan con el debilitamiento de la institución, los recortes inaceptables y la parálisis en su interior. Los criminales, mientras tanto, operan tan tranquilos”, señala la periodista.

En otro tuit, la periodista y conferencista refiere que una fuente al interior de la Agencia de Investigación Criminal, me informa: ya localizamos al ex gobernador prófugo Mario Marín, sigue en México, pero el Fiscal General no tiene interés en su detención ¿y si usted va por él doña Lydia? #LoQueMeFaltaba @FGRMexico

El ex gobernador de Puebla Mario Marín, está acusado de tortura luego de una detención por la revelación que hizo Lydia en su libro Los Demonios del Edén, donde vinculan a políticos y empresarios con una red de pederastia.