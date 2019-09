FGR solicita ficha roja contra fundadores de Oro Negro

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol girar ficha roja para localizar y aprehender a Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, exdirectores y fundadores de la empresa Oro Negro.

La solicitud se hizo extensiva también en contra de Carlos Enrique Williamson Nasi, Alonso Del Val Echeverría y Miguel Ángel Villa Vargas.

En un oficio enviado el pasado 13 de agosto, la FGR explica que "a los cinco se les acusa de coautores materiales del delito de administración fraudulenta y abuso de confianza".

Según el documento, los acusados dispusieron de forma indebida del Fideicomiso F/1695 administrado por Deutsche Bank México, cuyos fondos habrían sido enviados de manera indebida y dolosa a integradora de Servicios Petroleros Oro Negro.

"No obstante en principio debían cubrir las rentas de las plataformas a las partes ofendidas y de acuerdo con los contratos de fletamiento, no se autorizaba el pago y no tendría sentido que los propietarios pagaran cantidad alguna por concepto de mejoras o mantenimiento de las plataformas a Perforadora Oro Negro", añade el oficio.

Justicia Suprema Corte avala el bloqueo de cuentas de Oro Negro

A mediados de junio, la empresa que ganó contratos millonarios por la renta de plataformas petroleras a Pemex durante la dirección de Emilio Lozoya, se declaró en quiebra.

Unos días después, a principios de julio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró procedente el aseguramiento de las cuentas bancarias de la empresa y del Fideicomiso F/1695 de Deutsche Bank México.

Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, loa fundadores de la compañía, son hijo y sobrino, respectivamente, del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.