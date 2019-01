FGR tendrá toda la información para dar con los responsables de la explosión: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pondrá a disposición de la Fiscalía General de la República, toda la información para que investigue quienes fueron los responsables de la explosión de la toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Luego de que la FGR anunció que citará a declarar a funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como autoridades locales.

"Todo el apoyo a las investigaciones, a la fiscalía y sin ocultar nada, sin impunidad. No vamos a hacer lo mismo que hacían los gobiernos anteriores, cero corrupción, cero impunidad", sostuvo durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Asimismo, señaló que si la Fiscalía es tardía en el proceso, le pedirá que actúe, pues no será cómplice de ningún funcionario.

Reiteró que ya está en curso la extradición de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, y procederán todos los procesos en el caso Odebrecht.

"Si sale esto de Obrecht, va a proceder, por lo que a nosotros corresponde. Es como lo de la solicitud de traslado del exgobernador de Chihuahua, la solicitud de extradición, está en curso. Yo no voy a estar bajo la sospecha del gobernador de Chihuahua, del gobernador actual de que estoy protegiendo al gobernador Duarte. Yo no protejo a nadie, yo no soy tapadera de nadie", concluyó.