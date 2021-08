Caso de Alonso Ancira podría reabrirse por incumplir acuerdo: FGR

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que se tienen elementos para reabrir el caso en contra de Alonso Ancira Elizondo, expropietario de Altos Hornos de México.

Durante su participación en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, el fiscal aclaró que el acuerdo entre el empresario no tuvo que ver con la Fiscalía General de la República (FGR), pues se dio entre Pemex y Ancira por mandato de un juez.

Indicó que cuando se planteó el acuerdo de reparación, la FGR no estuvo de acuerdo, por lo que mantuvo el caso en suspenso.

"No estábamos satisfechos y permitimos que hubiera un lapso para ver si ese convenio se cumplía. No cancelamos el procedimiento y ya tenemos elementos para poderlo reabrir. Se hizo en un procedimiento judicial", aclaró a pregunta expresa del senador Napoleón Gómez Urrutia.

Sobre las acusaciones que la Fiscalía tiene contra el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, Gertz Manero expresó que no se trata de un caso de una persona que se enriqueció de manera indebida, si no que se trata de un entramado mayor de colusión a nivel de Estado, para entregar los bienes de la nación.

"No el caso de una persona, el es caos de una colusión a nivel de Estado para entrega los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, dinero", expresó.

El fiscal refirió que al comienzo de la administración anterior se inició una acción criminal en toda América Latina, a través de una empresa internacional , Odebrecht, que estableció un sistema para corromper al gobierno y apoderarse de sus recursos naturales.

"Eso cuando se descubrió generó en muchos países de América Latina una reacción que llevó a la caída de gobiernos; en México, esa empresa vino a corromper todo el sistema político, para apoderarse de los recursos petroleros, eso lo reconocieron sus propios funcionarios", contó.

El caso, dijo, se inició por la denuncia de tres personas que estaban en el poder y entraron en conflicto, por lo que se inició una carpeta de investigación que fue retomada hasta que llegó a la recién creada FGR, a ello se sumó una denuncia de Pemex.

Refirió que en ese momento se giró orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, quien estaba en España. Gertz Manero presumió que tanto en el caso Ancira como en el de Lozoya, la fiscalía logró superar todos los trámites de la justicia española para lograr traerlos a México.

"Lozoya se acogió a una figura que en la cual un procesado que da información; el juez les dictó libertad procesal para que pudiera dar la pruebas, para permitirnos esclarece ese enorme fraude que hemos podido ir probando con toda precisión ante jueces", dijo.

El fiscal aseguró que, a pesar de las campañas mediáticas, se ha logrado ganar los casos, pero que el de Anaya no es un caso aislado sino parte de ese entramado.