Florian Tudor, presunto líder la mafia rumana, es torturado en el Altiplano, acusan sus abogados

Abogados de Florian Tudor, presunto líder de la “Mafia Rumana”, denunciaron que su cliente ha sido objeto de extorsión, tortura y discriminación, al interior del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México.

Relataron que hace una semana el rumano fue golpeado por ocho custodios, quienes además lo amenazaron para que se desista de algunas de sus denuncias por corrupción.

Puedes leer también: El Güero Palma: ¿Quién es el capo que trabajó de la mano con El Chapo Guzmán?

De acuerdo con lo expuesto en un amparo que tramitan sus abogados, Florian Tudor ha recibido golpes de tortura, discriminación, incomunicación y malos tratos por parte de custodios y autoridades del centro: “actos contrarios a lo que como ser humano tiene derecho fundamental consagrado en la Constitución Federal, por el hecho de encontrarse en territorio mexicano”.

El documento en poder de El Sol de México precisa: “El pasado 1 de agosto, siendo aproximadamente las 7:00 de la mañana, cuando bajé al área del comedor me percaté que de nuevo me habían servido de desayunar huevo con agua, mientras que al resto de la población le daban carne o pollo, por lo que le dije al comandante que estaba en turno en ese momento la situación y me contestó: 'Ni modo, te chingas y te tragas lo que hay', poniéndome su dedo índice en la frente y ejerciendo presión hacia mí. Por reacción espontánea le quité la mano de mi cara y dicho funcionario comenzó a pedir refuerzos, por lo que llegaron entre 6 y 7 oficiales más”.

En su denuncia, el llamado “Tiburón” afirma: “Todos los oficiales me sometieron, me tiraron al suelo boca abajo, me patearon, mi pisaban las piernas y brazos. Mientras me golpeaban y me pateaban escuché que uno de ellos dijo, y si no quieres otra calentadita desiste de tus denuncias por corrupción y todas tus pendejadas, tú sabes a qué me refiero".

Finanzas ¿Cuáles son las aseguradoras de automóvil con más reclamos? Esto dice la Condusef

En ese momento, agrega, se escuchó otra voz que les dijo: "¡Ya estuvo! Llévenselo, por lo que fui retirado del comedor hacia mi estancia, pedí que me llevaran a enfermería porque estaba muy golpeado y nadie me hizo caso. Al contrario, me gritaban los mismos custodios que me callara. Solicité que me comunicaran con mi familia, con mis abogados o mi embajada, pero me negaron toda forma de comunicación".

Como parte de la denuncia en la que sus abogados solicitan un amparo, Tudor señala también que tiene marcas y moretones de la golpiza recibida, pero que todos los internos reciben malos tratos, crueles e inhumanos, son aislados para que no le digan a sus familias ni abogados, razón por la que dijo, no solo teme por su salud, sino por su vida.

Los abogados de quien es acusado de ser el líder una “Mafia Rumana” de clonadores de tarjetas en Cancún y la Riviera Maya, delito que no se le ha podido comprobar, manifestaron que se han violado los derechos fundamentales de su cliente, por lo que han iniciado el trámite para que se le conceda el amparo y la protección de la justicia de manera urgente.

Amparo contra autoridades del Altiplano

Los defensores de Florian Tudor señalaron que el amparo que tramitan es contra los actos de las autoridades de este centro de readaptación social, entre los que se incluyen, el director de seguridad del Altiplano, el titular del Centro de Readaptación Social, el director general y el presidente del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”.

Asimismo se ha solicitado la protección de la justicia contra del subdirector de seguridad de guarda y custodia del “Altiplano”, el comandante general de compañía adscrita a este centro federal de readaptación social.