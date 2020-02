La liberación de delincuentes es frustrante: Alfonso Durazo

Pénjamo, Gto. (OEM-Informex). El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dijo que la liberación de delincuentes y líderes de organizaciones criminales es frustrante, pues se requiere de esfuerzo e inteligencia para lograr su captura, pero éstos son dejados en libertad con gran facilidad por criterios usados por los jueces encargados de los casos.

El pueblo de #Guanajuato cuenta con la lealtad, disciplina y sentido del deber de las mujeres y hombres de la #GuardiaNacional, que a partir de ahora podrán desempeñar sus funciones en la compañía instalada en #Pénjamo. pic.twitter.com/uk8Uh25Q0K — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) February 16, 2020

Durante su visita a Pénjamo para la inauguración de la base de la Guardia Nacional en este municipio, Alfonso Durazo dijo que en los últimos días se han dado importantes detenciones de criminales, pero lamentó que varios de estos hayan sido liberados.

"Las dos semanas anteriores fueron estelares en términos de las detenciones que logramos las autoridades federales, estatales y locales, se detuvo a un número muy importante de líderes, relevantes en la organización criminal y todos ellos salieron libres por un detalle jurídico o por otro", indicó Durazo.

"En lo personal es una frustración porque se requiere de mucho trabajo de inteligencia para conseguir la detención de estos líderes criminales que están altamente protegidos por sus organizaciones y detenerlos representa todo un reto y resulta que terminan siendo liberados con una gran facilidad", dijo en entrevista el funcionario federal.

Por ello, Alfonso Durazo consideró necesaria hacer una revisión tanto de los criterios usados por los jueces como del marco jurídico del Poder Judicial, para evitar que los criminales regresen a las calles.

"Sí creo que hay que revisar el marco jurídico del Poder Judicial, ya hay una iniciativa. Pero también hay que revisar el desempeño particular de algunos jueces, sus criterios, no necesariamente su conducta, sino los criterios por los cuales sustentan la liberación de una persona que está haciendo muchísimo daño a la sociedad, no estamos hablando de un pícaro de callejón, estamos hablando de líderes de organizaciones criminales que lastiman de manera generalizada a la sociedad con homicidios, con secuestros, con extorsión, con robo de vehículos, con asalto a transeúntes, con asalto a casas habitación, es decir, son organizaciones que han hecho de la criminalidad su modus vivendi, consecuentemente no puede ser liberado".

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que han habido casos de liberaciones porque se dice que fue detenida una persona a una hora y fue cinco minutos después y ese es criterio para decir que hubo inconsistencias en la detención y por ello se deja en libertad a ese delincuente, incluso a pesar de que en ocasiones su detención se hizo con armas de uso exclusivo del Ejército.