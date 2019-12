García Luna no se declarará culpable, asegura abogado

Genaro García Luna no tiene pensado declararse culpable de haber recibido dinero del Cártel de Sinaloa a cambio de darle protección, aseguró su abogado.

Aseguró que el hecho de que el exsecretario de Seguridad Pública federal no abogara para evitar el traslado de su caso de Texas a Nueva York, no significa que no se vaya a pelear el caso.

En entrevista con Radio Fórmula, Juan Pablo Morillo dijo que García Luna “tiene toda la voluntad para defenderse y no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo con el gobierno estadunidense o mexicano”.

Afirmó que el exfuncionario llegaría en dos o tres semanas a la Corte Federal de Nueva York para iniciar su proceso.

El gobierno de Estados Unidos acusa a García Luna de aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa, dirigido entonces por el narcotraficante convicto Joaquín El Chapo Guzmán, mientras era el encargado de seguridad nacional en México bajo la presidencia de Felipe Calderón, lo que habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a EU.