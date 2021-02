Gobernador de Tamaulipas se presentará en Cámara de Diputados tras solicitud de desafuero

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informó que se presentará este miércoles en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, para que se le notifique de las acusaciones en su contra por las que la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado su desafuero, además aseguró que siempre ha dado la cara.

"Quiero informarles que una vez concluido este mensaje me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifiquen la acusación que ha formulado el Ministerio Público de la Federación", señaló el mandatario estatal durante un acto protocolario con motivo del Día de la Bandera.

García Cabeza de Vaca puso en duda el procedimiento de la autoridad y reprochó que la FGR debió de notificarlo hace tiempo y puntualizó que "era de mínima decencia política citarme a comparecer hace un año, no ahora que empiezan las elecciones", sostuvo.

Asimismo, hizo un llamado a los tamaulipecos a confiar en que su gobernador "no ha traicionado su confianza. Ustedes saben que estoy acostumbrado a luchar y voy a seguir luchando por mi estado, por mis ideales y convicciones".

El mandatario estatal reiteró que se enteró de la solicitud de desafuero por una filtración del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, además señaló que durante muchos años ha sido objeto de infamias y persecuciones políticas.

"Como lo he dicho reiteradamente; en mi vida privada y pública siempre me he conducido conforme a la ley. Durante muchos años, he sido objeto de infamias y persecuciones políticas, a ustedes les consta. Esta no es la primera y muy probablemente no será la última y como siempre, a ustedes les consta, he dado y daré la cara siempre".

Cortesía | El Diario de Ciudad Victoria

La Cámara de Diputados informó el martes que recibió una solicitud de procedencia de desafuero de parte de la FGR en contra García Cabeza de Vaca por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Tras las acusaciones, los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) expresaron su respaldo al mandatario tamaulipeco.

" (...) es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia. Así no. Nuestro total respaldo y solidaridad con el gobernador de Tamaulipas", indicó Goan.

Mientras que el fiscal General de República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que la solicitud de desafuero al gobernador de Tamaulipas no es "una cuestión de venganza" o "asunto político" y garantizó transparencia en el procedimiento.

Les comparto este mensaje, luego de la filtración mediática de supuestas acusaciones en mi contra. pic.twitter.com/rCoWgsgVh8 — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) February 24, 2021

|| Con información de El Diario de Ciudad Victoria ||













