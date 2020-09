Gobierno de Israel no debe dar protección a Tomás Zerón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya está derrumbada la verdad histórica d los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio podría encontrarse en Israel.

Tras la reunión con padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el pasado viernes, el presidente confirmó que participaron, Alejandro Gertz Manero, titular dela Fiscalía General de la República y Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte.

Agregó que en los próximos días habrá un informe; “hay avances importantes desde luego se descarta la versas histórica, la mal llamada verdad histórica. Esto lo dio a conocer el fiscal, y quienes llevaron a cabo esta manipulación están haciendo procesados, es decir se les va llamar a cuentas, algunos ya están detenidos, otros están declarando”.

“Y hay prófugos es el caso del señor Zerón que estaba en Canadá, es la información que se tenía luego se informó que está en Israel y ya hay aviso al gobierno de Israel que se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor y que no debe considerarse como un perseguido político porque participó en hechos muy lamentables”.

“El gobierno de Israel, no podría dar protección a una persona con estas características, no sería justo ni humano porque hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida, con arbitrariedad; no voy a detallar sobre este asunto.

Al final del mensaje, el presidente ratificó que se acabó la corrupción y la impunidad, “trate de quien se trate” y “se vaya donde se vaya a buscar refugio”,

Se entrega ex mando de la PF

El Gobierno de México informó este viernes la entrega voluntaria a la justicia de un exjefe de la policial ministerial imputado por tortura en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrido el 26 de septiembre de 2014.

En una reunión con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y padres de los 43, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, confirmó la entrega voluntaria a la justicia de Carlos "G", probable involucrado en la desaparición de los jóvenes.

Al presentar los avances del caso, Encinas confirmó la entrega ante la Fiscalía General de la República del extitular de la Policía Federal Ministerial sobre quien había una orden de captura por tortura y desaparición contra algunos de los detenidos en el caso Ayoztiznapa.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por medios mexicanos, el extitular de la policía federal ministerial estaba imputado por la tortura de uno de los implicados en la desaparición de los estudiantes, la noche del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala.

Además, también se desempeñó como subsecretario de seguridad pública del estado de Michoacán del actual gobernador estatal, Sivano Aureoles.

Los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa "reconocieron la importancia" de esta información sobre Carlos "G", informó la Secretaría de Gobernación en un boletín.

Asimismo, los padres le solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que el próximo 26 de septiembre, en el sexto aniversario de la desaparición de sus hijos, diera un mensaje sobre los avances de los trabajos de la comisión que investiga el caso.

"El presidente aceptó y reafirmó su compromiso con la justicia", destacó Gobernación sobre los resultados de este encuentro, en el que además participaron de manera virtual el titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero; y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar Lelo de Larrea.

La reunión ha tenido además la presencia virtual del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo; del secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Alpízar Salazar; y del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI).

