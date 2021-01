Gobierno no encubre a nadie: AMLO sobre caso Cienfuegos

Tras insistir en que la Administración para el Control de Drogas (DE) no actuó con profesionalismo en su investigación sobre el general Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió confianza a la ciudadanía pues, dijo, su gobierno no encubre a nadie y tampoco fabrica delitos.

Desde Palacio Nacional, el mandatario defendió que revelar el expediente enviado por el gobierno de Estados Unidos sobre el caso, es algo inédito y se hace para no dar motivo a los adversarios de criticar a la cuatroté.

"Tenemos que procurar que haya justicia, pero no podemos actuar de manera arbitraria, no podemos ser injustos, justicia es lo justo, lo que se apega a la verdad. No vamos a fabricar delitos, no vamos a inventar nada, tenemos que actuar a partir de hechos, de pruebas, de realidades.

"Yo no siento que la gente se decepcioné por eso, la gente se decepciona cuando hay corrupción, cuando hay impunidad, cuando se miente, nosotros no somos corruptos ni protectores de corruptos", externó López Obrador.