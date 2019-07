Grupos criminales israelíes y mexicanos se disputan control en lavado de dinero

El gobierno federal aseguró que los dos israelíes asesinados en Plaza Artz el pasado miércoles sí tenían vínculos con bandas de lavado de dinero en México y que hay un trabajo de cooperación con las autoridades de Israel, pero aclaró que no hay ninguna intervención de los servicios de inteligencia (Mossad) o de la policía israelí en la investigación de este caso.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, destacó que las bandas son de carácter internacional, pero que mantienen disputas con organizaciones delictivas mexicanas por plazas para el negocio ilícito de lavado de dinero.

Expuso que contrario a lo que dijo la embajada de Israel en nuestro país, las autoridades mexicanas no tenían una ficha delictiva de los hombres de nacionalidad israelí que fueron asesinados en el centro comercial el pasado miércoles.

Señaló que prestarán apoyo si el gobierno de la Ciudad de México requiere la colaboración para avanzar en la investigación; “en este momento no contamos con ninguna información que nos permita coincidir con esa hipótesis”, expresó.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las autoridades mexicanas son las que llevan las investigaciones del caso y descartó cualquier riesgo a la seguridad nacional, tras lo sucedido el miércoles pasado en un restaurante de Plaza Artz, donde Benjamín Yeshurun Sutchi y Alon Azulay perdieron la vida, a manos de presuntos sicarios.

“Las Secretarías de Defensa, Marina, Seguridad Pública y Gobernación ya trabajan de manera conjunta y lo que antes era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), tiene a su cargo este asunto”, dijo el mandatario.

También dejó claro que no hay riesgo de que México se convierta en centro de operaciones de la delincuencia internacional, pues “se toman las medidas que se aconsejan en estos casos”, que dijo, “no es algo alarmante”.

Aunque afirmó que el gobierno de la Ciudad de México ha actuado, López Obrador no descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso por tratarse de un asunto relacionado con la delincuencia organizada. “Tenemos información de todo lo que pasa en el país, pero hay cosas que no podemos decir (…) no quiero adelantar

PROCURADURÍA CAPITALINA

Tanto la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, como la procuradora general de Justicia, Ernestina Godoy, dieron a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado atraer la investigación del doble homicidio de israelíes en Plaza Artz.

Benjamín Yeshurun Sutchi es uno de los asesinados, ya contaba con largo historial delincuencial, fue detenido en 2005 en la Ciudad de México y fue extraditado a Israel ya que fue requerido para ser juzgado por narcotráfico, homicidio y robo, pero este delincuente regresó a México hace seis o siete meses.

La mandataria capitalina precisó que el ingreso a territorio mexicano del israelí lo está investigación la Procuraduría: “Qué seguimiento tenía tanto a nivel federal y nivel local, es parte de lo que se está dando seguimiento”.

ENTREGAN LOS CUERPOS

Los cuerpos de los dos israelíes fueron entregados a sus familiares la madrugada ayer para regresar a su país, señaló Ernestina Godoy y abundó que hay una buena cantidad de videos y material que se analiza, aunado a que se está en coordinación con la Embajada de Israel.

Detalló que el vehículo Versa azul en el que huyeron otros dos implicados ya fue localizado por policías en el pueblo de San Nicolás Totolapan, en la alcaldía Magdalena Contreras.