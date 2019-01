Ven en riesgo la aprobación de la Guardia Nacional

El proyecto más importante para combatir la inseguridad en el país está en riesgo ya que no hay claridad en la conformación de la Guardia Nacional. Especialistas y activistas sociales consideran complicada su concreción debido a la falta de consenso político, y la ausencia de un proyecto claro.

Juan Ibarrola Carreón, especialista en fuerzas armadas, indicó que la conformación de la Guardia Nacional terminará siendo un proyecto que sea absorbido por la Policía Federal.

En entrevista con El Sol de México, Ibarrola expuso que se corre el riesgo que este cuerpo de seguridad corra con la misma suerte que la Gendarmería Nacional el sexenio pasado, que se conforme, pero sin militares.

“Quizá lo que pueda suceder es que sí se conforme la Guardia Nacional, pero que no haya militares. No veo a los militares en la Guardia Nacional y porqué, porque va a pasar lo mismo que en la Gendarmería, es decir, los militares habían hecho una propuesta efectiva para crear una Gendarmería, ya que es lo mismo que Guardia Nacional, sólo hay que cambiarle el nombre”, aseveró el experto.

Consideró que ante la crisis nacional que se vive en torno a la inseguridad, también hay un descontrol en el gobierno, que al no tener claro qué buscan, impactará en la seguridad.

“Entonces no hay persecución del delito, tampoco hay procuración de justicia, entonces hay impunidad. ¿Qué hacen los criminales?, pues alocarse y salir a la calle y cometer delitos. El panorama no es bueno”, explicó.

Para la conformación de la Guardia Nacional es necesaria una reforma constitucional, para que puedan concretarse las leyes de Guardia Nacional, de Uso Legitimo de la Fuerza y de Registro de Detenciones, mismas que habrán de ser discutidas la próxima semana, al tiempo de convocar a diversas mesas de debate.

Ante esto, Juan Ibarrola consideró que causa “mucho ruido” la decisión de que sea un mando militar al frente de la Guardia Nacional y que esto le genera un conflicto al propio presidente López Obrador.

“Al propio Andrés Manuel López Obrador le está causando ruido, aunque él apoye a los militares. Si no es el aguante de la presión de los civiles para que se tenga un cuerpo tan sólido y fuerte con impacto y recursos que no sea manejado por civiles”, aseveró Ibarrola.

Manifestó que solo se podrá aspirar a una Guardia Nacional con 10 mil o 15 mil efectivos para combatir a los grupos criminales que recurren a la violencia para causar terror y mantener su liderazgo.

PLAN DE COMBATE POR ESTADO

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, consideró que la Guardia Nacional tiene que discutirse de manera seria y responsable, sobre todo porque debe estar apegada en el respeto a los derechos humanos, pero antes que nada debe de presentarse un plan regional para combatir al crimen organizado.

Miranda de Wallace comentó a la OEM que el gobierno de López Obrador debe establecer un proyecto estado por estado para el combate al crimen, ya que no es la misma situación que se vive en Tamaulipas, Puebla o Yucatán.

Además, consideró que no se cuenta en el país con policías locales que puedan ser primeros respondientes, por lo que se debe de fortalecer ese tema antes de presentar otro proyecto. “Andrés Manuel López Obrador tiene un gran reto y prometió dar resultados de manera inmediata, pero sí deben revisar bien su estrategia a la mediada para los estados en base a los índices delictivos de cada uno de los estados”, aseguró. En tanto, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, abundó que a pesar de que López Obrador no pueda regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Además, ante la convocatoria que se emitió para el reclutamiento, la activista comentó que al no existir una ley de la Guardia Nacional, surgen varias duras sobre bajo qué criterios van a reclutar.