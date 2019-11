Habrá fiscal especial para caso Karla Pontigo

SAN LUIS POTOSÍ. La Fiscalía General de San Luis Potosí (FGE) acatará el resolutivo de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) para reponer el proceso de investigación sobre la muerte de Karla Pontigo Luccioto, ocurrida en octubre de 2012, con la posibilidad de que sea dirigida por un fiscal especial, señaló el titular de la dependencia, Federico Garza Herrera.

Pese a que la FGE aún no recibe formalmente la notificación de la SCJN para reabrir el caso e investigarlo como feminicidio, Garza Herrera aclaró que “habría que leer puntualmente el contenido de la resolución de la Corte para opinar y sobre todo cumplirla”.

Sobre cuanto podría tardar la nueva investigación, el fiscal general destacó que no hay temporalidad establecida en ningún caso, “hay investigaciones que permanecen abiertas porque no se tienen datos suficientes para establecer la responsabilidad de alguien, y de repente da un giro,”, pero aclaró que no adelantará nada hasta revisar el resolutivo de la SCJN.

YA NO HAY TRABAS, DICE MADRE DE LA VÍCTIMA

Maria Esperanza Luccioto, madre de la joven Karla Pontigo, dijo a El Sol de San Luis sobre el crimen de su hija que “ahora ya no hay trabas, ya se pueden poner a trabajar, e investigarlo como un feminicidio, como lo es y lo fue siempre”.

Después de tocar puertas y solicitar ayuda de manera insistente, Esperanza y su familia se desplazaron de San Luis Potosí hacia la Ciudad de México donde la organizaciones Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho FJED, Amnistía internacional, además de luchadoras sociales y académicas les brindaron asesoría jurídica y soporte moral para llevar el caso de Karla a la SCJN.

Esperanza dijo que la resolución de la Corte “es un logro que tiene un precedente muy especial, no sólo por mi hija, sino por todas aquellas mujeres y familias que pueden reabrir sus casos”. El 28 de octubre de 2012, Karla del Carmen fue encontrada herida en el spa-bar Play, donde trabajaba. La investigación determinó que la joven murió de manera accidental cuando chocó con una puerta de cristal que le causó una lesión la arteria de una pierna, la cual le fue amputada, sin embargo, horas después falleció en el hospital por una severa pérdida de sangre. Tenía 22 años.

En 2013, la Procuraduría de Justicia del Estado determinó que la muerte de Karla fue un homicidio culposo del que acusó al gerente del local, Jorge N., pero al no ser delito grave pudo seguir el proceso en libertad. Sin embargo, los familiares de la víctima siempre han defendido que se trató de un feminicidio debido a los antecedentes de hostigamiento por parte de su empleador.

En 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que la Fiscalía de San Luis Potosí realizó una investigación irregular por lo cual emitió una recomendación contra esas institución.

La organización feminista Cimac Noticias documentó que en la necropsia de Karla se refieren 39 heridas internas y externas en genitales, el ojo, labio y cráneo, así como diversas lesiones punzocortantes y heridas defensivas propias de un ataque sexual.

El Ministerio Público se presentó en el lugar de los hechos casi 40 horas después y omitió entrevistar a los paramédicos y médicos que atendieron Karla. Además presionaron también a la señora Esperanza a donar los órganos de su hija a cambio de iniciar una investigación.

La muerte de Karla Pontigo es el segundo caso de feminicidio que llega al máximo tribunal de justicia en el país, resultado del esfuerzo de diversas agrupaciones, activistas y asociaciones que se unieron con la familia Luccioto para no dejar impune el crimen cometido en contra de la joven.