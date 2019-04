Hallé un mundo de corrupción en Canal 14: Fernando Coca

Luego de que despidieran a Fernando Coca de la dirección del Canal 14, el exfuncionario negó que intentara armar una estructura paralela a la existente y que lo único que hizo fue denunciar actos de corrupción que detectó en la operación del canal.

En entrevista con El Sol de México, Fernando Coca, exdirector de Canal 14, sostuvo que, acorde a los lineamientos del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, emprendió una campaña de combate a la corrupción dentro del Canal que forma parte de la red de estaciones públicas del Estado Mexicano.

¿Qué fue lo qué pasó para que se diera tu despido?

Al llegar encontré un mundo de corrupción.

Yo le pedí a Jenaro Villamil que actuáramos y la primera medida era despedir a la gente que aún quedaba en puestos de importancia dentro del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) y que se procediera y me dijo que no. Que esas cosas se harían cuando él creyera conveniente que se tuvieran que hacer.

Posteriormente le fui entregando documentos y expedientes de las empresas productoras que no cumplían con los requisitos que marca la ley para producir televisión y también le informé que había productos que se habían pagado y que nunca habían entrado al Sistema.

Reiteró que eso no se investigaría. En fin. Mi insistencia provocó su enojo y su reacción fue despedirme, cesarme y no renovar el contrato, en fin. En eso estamos.

Te acusan de actos de corrupción y de crear un organismo paralelo, ¿qué respondes?

Yo lo niego categóricamente. Al contrario yo soy el que está descubriendo los actos de corrupción, ahí están todos los expedientes de las producciones y vimos inconsistencias desde las más básicas hasta las que intentaron hacer ver muy elaboradas

Poder siempre hay un cabo suelto cuando no hay un procedimiento tal cual y es donde nosotros nos deteníamos e investigábamos y nos dábamos cuenta de esto.

Toda la información que recabé se la entregué a Villamil. Toda. A tal grado que la persona que me ayudaba a esto se quedó trabajando con él, dada la exigencia con la que estábamos trabajando. Yo no sé cómo dice que había actos de corrupción y se queda con todo el equipo que yo llevé.

¿Jenaro Villamil protege a alguien?

El día que yo me encontré a Armando Carrillo Lavat siempre me habló de la buena disposición de su amigo Jenaro Villamil de permitirle coadyuvar con él y llevar y entender cómo se maneja el SPR.

Su relación me decía es muy buena.

Pero si en sus entrevistas, Jenaro Villamil se refiere a él con mucha propiedad y con mucho agradecimiento. Yo no iba a emprender acciones para tener una estructura paralela en el SPR, yo lo que hice fue proponerle personas para que empezáramos a hacer un canal de televisión, pero fueron por instrucciones de él. Él fue el que me pidió que reestructurara el organigrama del Sistema, yo no sé si tenga algún problema de memoria, pero, aseguró, él lo pidió.

Miente Villamil al decir que yo quería una estructura paralela. Es una mentira total lo que está sucediendo.

¿Ya hablaste con el Presidente?

Yo pedí audiencia. Estoy esperando fecha para ver si hay audiencia con Andrés Manuel y me indique qué pasó. Si no me quiere ahí, el me invitó, pues había otros conductos para hacérmelo saber no por medio de estos tratos del priismo más recalcitrante como lo hizo Villamil.

¿Cuál es el mensaje que le envías al Presidente?

Yo lo único que le diría a Andrés Manuel, con quien comparto una lucha desde 1995, es que cumplí. Ese cáncer que siempre detectamos como el peor de los males del país que es la corrupción e intenté extirparlo del SPR, pero no me dejaron. Seguiré atento a su llamados. Espero que me dé una audiencia.

¿Hay simulaciones?

Hay corrupción en el Sistema. Hay ganas de no investigar y de generar impunidad. Pero los funcionarios de la administración pasada pueden estar tranquilos porque Jenaro Villamil les va a cuidar las espaldas.

El Sol de México solicitó en diferentes ocasiones una entrevista con el titular del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), Jenaro Villamil, sin obtener hasta ahora respuesta positiva.