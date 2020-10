Hay denuncias de vacunas falsas contra influenza: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que existe una investigación y una denuncia sobre la venta y mal uso de vacunas contra la influenza.

Comentó que fue el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien dio conocimiento del tema durante la reunión del gabinete de Seguridad.

▶ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Ya hay denuncias de utilización de estas vacunas, mejor dicho, mal uso de estas vacunas. Hay una investigación abierta, el doctor Gatell informó sobre este tema en la reunión de gabinete" y acusó que quienes las comercializan "son mafias".

El jueves por la noche, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió dos alertas sanitarias, una por la falsificación y venta irregular de la vacuna tetravalente contra influenza, la cual es producida por el laboratorio farmacéutico Sanofi Pasteur.



La segunda alerta es por la venta ilegal de otra vacuna también para la influenza estacional la cual es para uso exclusivo del sector público.



En ambos casos, el laboratorio de origen francés notificó sobre las anomalías, por lo que la Cofepris recomendó a la población abstenerse de comprar cualquiera de estos productos.



Alertó que las vacunas son de Fluzone Quadrivalent, tetravalente inactivada que protege contra los virus tipo A (H1N1 y H3N2) y los subtipos B.



Sanofi Pasteur manifestó que "los lotes señalados no han sido fabricados, ni distribuidos por la empresa" y no los reconoce "como propios", por lo que "su venta es irregular", apuntó la alerta.



Actualmente esta vacuna se encuentra en proceso de análisis por la Cofepris para poder realizar su venta y distribución en el mercado mexicano.



Por lo tanto, puntualizó el organismo, "Sanofi Pasteur no ha distribuido ningún lote del producto referido para venta en territorio nacional".



La otra vacuna falsificada, Vaxigrip, también protege contra virus de la influenza A y B.



El fabricante informó a la Cofepris que recibió reportes sobre su comercialización y aplicación en hospitales, consultorios y centros del sector privado.

▶ OPS anuncia pruebas rápidas para detectar Covid-19; hacen ensayo en México

El pasado 1 de octubre inició en México la campaña nacional de vacunación contra la influenza en medio de la pandemia de covid-19 y de acuerdo a directivos de Sanofi-Pasteur ha tenido un incremento de la demanda de 300 por ciento.



El riesgo de que ambas enfermedades se presenten al mismo tiempo en las personas, ha llevado a que la población tenga un mayor interés por vacunarse contra la gripe estacional.

|| Con información de EFE ||