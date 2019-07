Hermano de Collado dice que cuentas en Andorra son lícitas

El hermano del abogado Juan Ramón Collado, quien representa a empresarios y políticos mexicanos como el expresidente Enrique Peña Nieto y enfrenta un juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada, aseguró este martes que el dinero que el letrado trasladó a Andorra tiene "un origen lícito".



En una carta enviada a la emisora Radio Fórmula, después de que el diario español El País publicara el lunes que movió millones de dólares a Andorra entre 2006 y 2015, Antonio Collado aseveró que los recursos de su hermano fueron "producto de años de trabajo de generaciones y resultado de actividades como profesional".



De acuerdo con Antonio Collado, su hermano presentó en 2016 una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) a raíz de "infundadas imputaciones en su contra por la supuesta comisión de delitos".



Añadió que después de una "minuciosa revisión fiscal, financiera y de operaciones relativas a lavado de dinero", la PGR decretó en favor de Juan Collado "el NO ejercicio de la acción penal, al advertir que los elementos de prueba recabados demostraron que no existía delito que perseguir".



Por otra parte, resaltó que las autoridades de Andorra levantaron el aseguramiento de las cuentas bancarias de su hermano "de manera libre e informada, en ejercicio de sus facultades y atribuciones legales".



Por ello, sostuvo que insinuar que México indujo el levantamiento del embargo "se estima francamente irrespetuoso a la soberanía del Principado de Andorra, así como a las instituciones de procuración e impartición de justicia de dicho Estado".



"Es evidente que si el Principado de Andorra hubiera encontrado algún dejo de actividades delictivas de mi hermano Juan Collado no se habrían descongelado sus cuentas", acotó.

Juan Collado movió 120 mdd en Andorra: El País

De acuerdo con la investigación de El País, Juan Collado movió entre 2006 y 2015 alrededor de 120 millones de dólares a través de cuentas en Andorra, país que entonces gozaba de secreto bancario.

Durante ese periodo el letrado manejó 24 cuentas de la Banca Privada d'Andorra (BPA) en la que, en la mayoría de los casos, figuraban como titulares sociedades ubicadas en las Antillas Holandesas.

Las cuentas de Collado fueron congeladas en 2015, cuando el banco fue cerrado por presuntas irregularidades.

Después de eso, la jueza andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos del abogado, que ascendían a 85,7 millones de euros (95,5 millones de dólares) en 11 cuentas en el momento del bloqueo, por un supuesto delito de lavado de dinero.

PGR en la era de Peña Nieto protegió a Juan Colllado

Según el diario, la investigación se archivó de forma provisional en octubre de 2018 después de que la PGR (hoy Fiscalía General de la República) diese a la magistrada andorrana unos informes que exculpaban a Collado.

En aquel entonces la PGR estaba bajo el Gobierno del hoy expresidente Enrique Peña Nieto, cliente de Juan Collado.

Desde el pasado 9 de julio Juan Collado se encuentra encarcelado y sujeto a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada. Entre otros asuntos, se le acusa de haber comprado un terreno de manera fraudulenta.

La firma legal de Collado tiene un largo historial atendiendo a gente muy poderosa.

Por ejemplo, defendió a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, de la acusación de asesinato del político José Francisco Ruiz Massieu cometido en septiembre de 1994.

También ha defendido a Mario Villanueva, exgobernador del estado mexicano de Quintana Roo, sentenciado por narcotráfico.

Recientemente se hizo cargo de la representación de Peña Nieto en el proceso de divorcio de su esposa Angélica Rivera.