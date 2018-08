INAI pide a PGR transparentar información sobre personas sentenciadas

La Procuraduría General de la República (PGR) debe dar a conocer el número total de personas sentenciadas y con condena irrevocable por el delito de delincuencia organizada, del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2017, consideró el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el asunto ante el pleno, el comisionado Joel Salas Suárez afirmó que aumentar la cantidad y la calidad de la información pública sobre el combate a la delincuencia organizada, es fundamental para conocer y evaluar las acciones de las autoridades responsables.



Una particular solicitó a la PGR conocer el total de personas detenidas, consignadas, sentenciadas y con condena irrevocable por el delito de delincuencia organizada en cualquiera de sus modalidades entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2017.

México Ratifica INAI la Ley 3de3 ampliada

El sujeto obligado, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), proporcionó el total de personas detenidas y consignadas por el delito de delincuencia organizada; sin embargo, omitió en su respuesta el número de sentenciados y que cuenten con condena irrevocable.

Inconforme, la particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información se encontraba incompleta.

En alegatos, el sujeto obligado proporcionó cifras sobre el número de sentencias condenatorias irrevocables. Sobre el total de personas sentenciadas, señaló que la información puede consultarse en los informes de rendición de cuentas de la PGR y proporcionó vínculos electrónicos.

Del análisis del caso, se desprende que, en la respuesta complementaria, el sujeto obligado no comunicó de manera puntual la forma de acceder a la información sobre el número de personas sentenciadas por el delito de delincuencia organizada, además, dos de los vínculos electrónicos proporcionados no dirigen a ningún documento y parte de la información remitida no corresponde a lo requerido.



Sociedad Solicitan a PGR estadísticas sobre agresiones a periodistas

La ponencia del comisionado Salas Suárez advirtió que la PGR omitió turnar el requerimiento a la totalidad de unidades administrativas competentes, incumpliendo el procedimiento previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Con base en los argumentos presentados, el pleno del INAI, por unanimidad, determinó modificar la respuesta de la PGR y le instruyó realizar una búsqueda exhaustiva de la información referente al total de personas sentenciadas, en general, por el delito de delincuencia organizada -en cualquiera de sus modalidades-, y el total de personas con sentencia condenatoria irrevocable por el delito de delincuencia organizada, precisando la modalidad del delito, para informar a la recurrente sobre el resultado

“Necesitamos conocer con exactitud cuál es la situación del país para identificar los aciertos y fracasos de las estrategias pasadas, y escoger el nuevo camino hacia un México más seguro. Al hacer públicos datos como los referidos en este recurso de revisión, las autoridades responsables contribuyen a este proceso”, enfatizó comisionado Salas Suárez.