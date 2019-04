Incidencia delictiva va a tardar en resolverse: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no tardará en bajar la incidencia delictiva, pese a que revisa todos los días las causas de la violencia en el país con el gabinete de seguridad desde las seis de la mañana.

“En efecto, es una asignatura pendiente, pero vamos avanzando en la disminución de delitos, vamos obteniendo resultados, nos va a llevar más tiempo el que podamos bajar de manera considerable la incidencia delictiva”, aceptó durante la conferencia mañanera.

El primer mandatario excusó que la situación se ha complicado porque no existía una estrategia para atender los delitos de fuero común y resolver la seguridad pública, luego de que se estimara que este podría ser el trimestre más violento, conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Insistió en que ni siquiera había una herramienta que contabilizara diariamente los homicidios, sino hasta después de que se iniciaban las carpetas de investigación, con un rezago de hasta 20 días.

No había una estrategia para la seguridad pública, no existía, ni siquiera, ya se los he comentado, tenían la información de los homicidios que se cometían diariamente, se iniciaban las carpetas de investigación de los homicidios para tener el dato, en 20 días. Nosotros estamos teniendo información diaria.

Detalló que desde las seis de la mañana revisan los homicidios y robos cometidos en las últimas 24 horas, así como el comportamiento respecto a los días anteriores.

Durante la transición, López Obrador prometió que en los primeros seis meses de su gobierno, resolvería el problema de la inseguridad, pero en el informe de los 100 días reconoció que continuaban cometiéndose 80 asesinatos diarios.

La semana pasada aseguró que hubo un día en el que no se cometió ningún homicidio en 15 estados de la República, pero en otros como Chihuahua y el Estado de México, continúan cometiéndose entre 9 y 10 asesinatos.