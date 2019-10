Interpol busca a Romero Deschamps tras petición de FGR: Reuters

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió la ayuda de Interpol para dar con el paradero del exlíder del Sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, quien renunció la semana pasada en medio de investigaciones en su contra por corrupción, informó a Reuters una fuente del Gobierno.

"La Fiscalía pidió la intervención de Interpol", aseguró a Reuters el funcionario que solicitó el anonimato por no estar autorizado a declarar. La fuente no confirmó que Romero haya abandonado el país: "Puede estar aquí, pero no está localizable", dijo.

La Interpol no estuvo inmediatamente disponible para comentar el asunto. En la página web de Interpol aún no aparecía Romero Deschamps como buscado.

Foto: Archivo Cuartoscuro

El 16 de octubre, Romero Deschamps abandonó la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), un cargo que ocupó desde 1993. Y este sábado, el periódico Milenio aseguró, citando fuentes oficiales, que habría salido del país.

Aunque fuentes consultas por El Sol de México aseguran que están en territorio nacional y que no pretende huir del país.

Indicaron que Romero Deschamps les dijo a los que conforman aún la estructura del STPRM, que no abandonaría México porque “no tiene para qué esconderse”.

“Don Carlos está en México, no ha sido del país. Eso lo dejó claro con los compañeros que no habría de salir del país”, manifestaron en breves declaraciones, aunque no precisaron en qué lugar del territorio nacional está residiendo.

También investigan a la familia

Sobre Romero Deschamps, de 76 años, pesan al menos dos denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Por años, el exdiputado y exsenador del PRI ha sido señalado de presunta corrupción y de usar los fondos del sindicato para enriquecerse. Sin embargo, nunca fue acusado formalmente.

Además, siempre se ha reportado la vida de lujo de Romero y su familia: Ferraris, relojes de oro de 18 quilates, yates y departamentos en las zonas más exclusivas de Miami son algunas de sus supuestas posesiones y de sus parientes.

Foto: Ernesto Muñoz

Por ello, la FGR también investiga la empresa de taxis aéreos, jets privados y otra compañía de servicios contables, legales, de diseño y publicidad de los hijos de Romero Deschamps.

Este diario dio a conocer que la investigación incluye a la esposa del exlíder sindical, Blanca Rosa Durán Limas, a sus hijos: Paulina Romero Durán, Alejandro Romero Durán y José Carlos Romero Durán, a María Esther Romero Deschamps, Álvaro Durán Limas, Víctor Deschamps Durán y/o Victoria Deschamps Durán, María Guadalupe Lidya Durán Limas y/o María Guadalupe Lidia Durán Limas, Ana Luisa Aguinaco Romero, María Fernanda Ocejo Garrido y Juan Carlos Rentería Covarrubias.

Asimismo, El Sol de México informó que, por medio de un oficio girado a la Agencia Federal de Aviación Civil, la FGR le ordena la búsqueda de los registros y permisos de los aviones pertenecientes al exlíder petrolero y sus familiares.

En el documento, del cual tiene copia la Organización Editorial Mexicana (OEM), la FGR le solicita a la Agencia dependiente de la SCT que le instruya a quien corresponda, y con carácter reservado y urgente, informar si en los archivos o bases de datos a su cargo existen antecedentes de registros certificados, concesiones o permisos relativos a aeronaves cuya titularidad corresponda a una lista de 12 personas físicas.

||Con información de Reuters||