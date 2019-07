Investigación de estafa maestra está en la última etapa: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda está en la parte final de la investigación de la "Estafa Maestra", y hasta el momento ha detectado que la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), utilizó 50 empresas como fachadas para un posible delito de lavado de dinero y en la que estarían involucrados seis funcionarios de la administración pasada quienes podrían enfrentar denuncias penales.

Así lo informo el titular de UIF, Santiago Nieto Castillo al aseverar que se está a la espera de un par de semanas para tener un análisis global de la información recabada de la Estafa Maestra, porque se está requiriendo información al extranjero para ver si se configuran delitos financieros.

Al asistir a la conferencia de prensa de la organización “Unidos contra la Trata”, Nieto Castillo sostuvo que en el caso de Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sedesol y que de acuerdo a las investigaciones estaría involucrada en la triangulación de recursos, dijo que no puede adelantar si se le congelarán sus cuentas o no, ya que el asunto lo tiene la Fiscalía General de la República.

“Lo que sí les puedo comentar es que en la Unidad de Inteligencia Financiera hemos corrido un modelo global para efecto de localizar las empresas que habían estado relacionadas con el caso de la Estafa Maestra y el análisis de servidores públicos”.

Foto: Laura Lovera

Esto dijo, "nos dio un total de 124 objetivos, de los cuales hemos encontrado indicadores de lavado de dinero en 50 empresas que encontramos con las características de fachada utilizadas por parte de Sedesol en la Estafa Maestra y la vinculación con seis servidores públicos". "Estamos todavía desarrollando los procesos de análisis de información para en su caso proceder conforme a derecho”.

Respecto a los tiempos, el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dijo que están a la espera de un par de semana para tener un análisis global de la información ya que se requirió al extranjero para ver si hubo delitos financieros.

Recalcó una vez más que hay una red de funcionarios involucrados en la Estafa Maestra, de los cuales seis son de primer nivel, aunque se reservó el nombre de los involucrados.

Por otra parte dijo que en el tema de la Universidad de Hidalgo, -a quien también se le involucra en la Estafa Maestra- dijo que aún se encuentran bloqueadas sus cuentas por 152 millones de dólares que recibieron de Suiza y se está verificando si hay una procedencia ilícita o no de los recursos.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

"La instrucción que tengo del presidente Andrés Manuel López Obrador es cero impunidad, cero tolerancia a la corrupción y denunciar ante las autoridades competentes", fustigó el funcionario.

De acuerdo a las investigaciones de la FGR, la Estafa Maestra reveló que el gobierno federal utilizó 186 compañías para desviar siete mil 670 millones de pesos de contratos que violaron la Ley General de Adquisiciones que fueron reportados en las Cuentas Públicas correspondientes a 2013 y 2014, pero entregados a empresas fantasma.

En el desvío habrían participado la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el periodo a cargo de Rosario Robles, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), la SEP, Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otras, de acuerdo a información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.