Investigarán a funcionarios vinculados a García Luna que sigan laborando en el gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que todos los funcionarios vinculados al caso Genaro García Luna fueron y son investigados, por lo que adelantó que solicitó al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, un informe sobre quienes pueden continuar laborando en este gobierno en materia de seguridad.

Aseguró que no sólo es un asunto de imagen o de forma, sino que de fondo, ya que “quien no es honesto no lo queremos”, e insisto que “lo peor que puede haber es la impunidad”.

“Imagínense que los encargados de garantizar la seguridad estén involucrados con las bandas de la delincuencia y es el salvase quien pueda. Así cómo debe existir la separación del poder político y del económico, así debe estar separado con la delincuencia y autoridad”.

Manifestó que cuando no hay límites entre delincuencia y autoridad, “no hay nada qué hacer”, por lo que sostuvo que hasta en el más alto nivel había contubernio.

Puntualizó que se debe cuidar el tema y que no haya impunidad para nadie.

Cabe destacar que Genaro García Luna, fue arrestado en Texas, Estados Unidos, en diciembre del 2019 tras ser acusado de conspiración del narcotráfico y declaraciones falsas.

Fotografía de archivo fechada el 02 de junio de 2011 del secretario de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna, durante la conmemoración del Día del Policía en Ciudad de México Foto: Mario Guzmán | EFE

García Luna fue señalado durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, por haber recibido millonarios sobornos durante su gestión como Secretario de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón.

Jesús "Rey" Zambada, exsublíder del cártel de Sinaloa, dijo al jurado que pagó a García Luna en un restaurante a cambio de protección para el cártel.

|| Con información de Sarahi Uribe ||