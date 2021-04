Caso Odebrecht: Exsenador panista defenderá su inocencia con 20 datos de prueba

En punto de las 10:30 horas en el reclusorio Preventivo Norte, se reanudó la audiencia inicial del ex senador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis N donde se espera que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, determine si lo vincula a proceso por operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Previo a la audiencia, la defensa del exsenador comentó que presentarán 20 datos de prueba, algunos de ellos novedosos, para desvirtuar los dichos del ex director de Petróleos (Pemex), Emilio N, mismos que sirvieron de base para que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputara a su cliente los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El abogado José Zapata comentó que entre esos datos de prueba se encuentran los testimonios de Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe de departamento administrativo de la dirección general de Pemex, y de Rodrigo Arteaga Santoyo, exsecretario particular de Emilio N, quienes negaron los dichos del ex servidor público.

Debido a problemas de audio, el juez ordenó el traslado de los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) a la sala de audiencia del Poder Judicial de la Federación.

Jorge Luis N es el primer inculpado de 70 señalados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio N, y forma parte del grupo de ex senadores que, según el ex funcionario, le exigieron 50 millones de dólares a cambio de dar su voto en favor de las reformas estructurales.

Desde la madrugada del viernes el político panista permanece preso en el Reclusorio Norte, luego que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, concluyó que ante el riesgo de que pueda darse a la fuga por no contar con un domicilio fijo, debía permanecer en prisión preventiva

Justicia Busca esposa de Emilio N amparo para no ser detenida

En la primera audiencia, el juez no consideró más de 30 datos de prueba ofrecidos por la defensa del exsenador panista, por lo que hoy tendrán otra oportunidad para aportar datos que demuestren que no recibió sobornos.

La FGR imputa al expanista de presuntos sobornos que recibieron varios ex legisladores panistas para aprobar las reformas estructurales como parte del caso Odebrecht. Otra opción que el togado podría considerar es la inexistencia de elementos de prueba que acrediten su responsabilidad.

El juez Marco Antonio Tapia Fuerte puede dictar hoy mismo su resolución, o agotar el término legal que tiene, el cual vence el próximo miércoles.

