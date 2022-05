Juez concede suspensión definitiva a Andrés Romer en acusación de violación sexual

Un juez federal concedió una suspensión definitiva al escritor y exdiplomático Andrés Roemer para evitar ser juzgado e investigado por los presuntos delitos de violación de los que se le acusa.

La suspensión fue concedida por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, quien desde el 20 de mayo había concedido una suspensión provisional a Roemer “para el efecto que si el quejoso tiene la calidad de imputado, se le permita el acceso e intervención a la citada indagatoria”.

Desde ese día el juzgado también ordenó al agente del Ministerio Público responsable del caso “no determine la carpeta de investigación respectiva, ni ejerza la acción penal hasta que lo anterior ocurra”.

El exdiplomático y escritor Andrés Roemer, acusado de presunto abuso sexual y violación, interpuso este amparo contra autoridades mexicanas desde el pasado 26 de octubre de 2021, quienes presuntamente le han negado la posibilidad de acceder a los registros que integran una carpeta de investigación en su contra.

Ahora, esta suspensión definitiva se traduce a que los jueces del Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio, en funciones de jueces de control, no podrán ejercer ninguna acción en contra del escritor en tanto no se resuelva si se le concede o no el amparo definitivo que tramitó, lo cual podría tardar meses.

Este caso deriva de la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-03/00710/03-2021, en la que un juez de control del sistema procesal penal acusatorio de la Ciudad de México reconoció que en un informe previo que emitió una orden de aprehensión en contra de Roemer, por lo que está también queda suspendida en tanto no acabe este juicio.

Dicha orden de aprehensión fue concedida el 4 de mayo de 2021 en una audiencia privada donde se le señaló como “probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como responsable de diversos delitos de violación”.

Sin embargo, de acuerdo con información de la Fiscalía capitalina, existen al menos otras ocho carpetas de investigación abiertas en su contra y otra orden de captura emitida por los delitos antes mencionados, señalamientos que comenzaron en febrero de este año luego del testimonio de la bailarina Itzel Schnaas, quien lo acusó de agresión sexual.

Por este asunto, el 11 de mayo de este año, la Interpol emitió una ficha roja para localizar y detener al escritor mexicano de origen judío, quien se encuentra prófugo en Israel, país con el que México no tiene un tratado de extradición, por lo que es necesaria la intervención del organismo internacional.

Andrés Roemer ha sido embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y cónsul general de México en San Francisco, California.