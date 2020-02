Delgadillo Padierna, quien llevaba caso de Robles, regresa como juez de control

El Pleno del c(CJF) eliminó la figura de juez administrador, para que todos los jueces federales se incorporen nueva y exclusivamente a sus labores juridiccionales.

Con la eliminación de los jueces administradores, el juez de control Felpe de Jesús Delgadillo Padierna, quien llevaba el caso de Rosario Robles y que en enero pasado lo dejó porque fue designado juez administrador, regresará como juez de control, aunque el Consejo de la Judicatura Federal explicó que ello no implica que retomará casos como el de Robles.

En una nota informática el Consejo de la Judicatura Federal informó que el objetivo es mejor justicia en beneficio de las personas.

"Que la justicia sea derecho y no privilegio; para ello se requiere que todas aquellas personas formadas como juzgadores federales atiendan propiamente el corazón de su servicio público: la impartición de justicia", dicta el documento.

Señala que el nuevo sistema de justicia penal tenía previsto que dentro de las y los jueces de control y enjuiciamiento asignados a cada Centro de Justicia Penal Federal (CJPF), uno de ellos desempeñaría la función de “juez administrador” de manera rotativa y durante un año.

Pero con esta nueva disposición, las y los jueces federales se dedicarán sólo a su tarea jurisdiccional, a impartir justicia, y las funciones administrativas las realizarán personas especializadas en esa labor que serán designadas en abril.

Los juzgadores federales que hasta el momento se desempeñaban como “jueces administradores”, en adelante reforzarán a los CJPF como jueces de ejecución, de control y enjuiciamiento.

Se explicó que a cada juez adscrito a un CJPF le tocaba ser administrador un año, y se rotaban entre los jueces de control y enjuiciamiento. En 2020 hubo rotación de un total de 33 jueces administradores en los CJPF, entre ellos, el del Centro del Reclusorio Sur, que asumió en ese entonces el juez Delgadillo Padierna.

Es de recordar que a finales de enero el ex abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, dio a conocer que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, ya no llevaría el caso de la ex secretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, ya que asumió el despacho de juez administrador de ese centro de justicia y, por ello, este año dejaba todos los procesos y juicios a su cargo.

Aunque el juez Delgadillo Padierna, sobrino de la Senadora de Morena, Dolores Padierna Luna,regresará como juez de control dentro del CJPF, “ello no implica que retomará casos, como el de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, señaló el CJF.

Robles Berlanga lleva medio año en prisión preventiva en el penal Femenil de Santa Martha Acatitla, luego de que el pasado pasado 13 de agosto fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 5 mil millones de pesos destinados a programas sociales durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual es conocido como La Estafa Maestra.