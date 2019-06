Juez desampara a Trauwitz; ya puede ser detenido por la FGR

El juzgado cuarto de distrito en materias de amparo y juicios federales en el Estado de México negó una suspensión definitiva de orden de aprehensión para León Trauwitz, acusado por actos ilícitos en Pemex en el sexenio anterior; la Fiscalía General de la República ya puede detenerlo.

El general presuntamente vinculado a una red de robo de combustible le fue otorgado el beneficio de evadir la cárcel por el mismo tribunal que ahora da el revés.

El 7 de junio obtuvo la suspensión definitiva para que la FGR no lo detuviera por delitos no graves y que no merecían prisión oficiosa.

El general Trauwitz podría estar enfrentado una causa penal, luego de que el pasado 13 de junio, un juez de control vinculara a proceso por delito de delincuencia organizada al teniente Oziel Aldana Portugal, así como a los sargentos Ramón Márquez Ledezma y José Carlos Sánchez Echavarría; todos vinculados al caso del general.

El juez les impuso como medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa, misma que deberán cumplir en el penal de El Altiplano, y dio un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía General de la República (FGR) concluya la investigación complementaria.

Prófugo de la justicia

León Trauwitz siempre evitó comparecer ante el Reclusorio Sur para escuchar las imputaciones de Fiscalía General de la República en su contra y justificó problemas de salud, incluso su defensa información que había sido sometido a una intervención quirúrgica.

El pasado 23 de mayo, la FGR intentó capturar a León Trauwitz, pero el general promovió un amparo contra la orden de aprehensión.

El general señaló que el mismo día de la audiencia, la FGR pretendió cumplimentar la orden de detención, por lo que interpuso el amparo ante el juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo, que hoy se lo otorgó.

En diciembre del 2012, al asumir la presidencia Enrique Peña Nieto, el general León Trauwitz quedó al frente de la gerencia de servicios de seguridad física de Pemex y en marzo del 2014, por aprobación del consejo de administración de la paraestatal, fue nombrado titular de la recién creada Subdirección de Salvaguarda Estratégica en la empresa.

| Con información de Manrique Gandaria |