Juez federal determina que crimen de Miroslava Breach sea investigado por la PGR

Chihuahua, Chih.- Un juez federal determinó que el crimen de la periodista Miroslava Breach Velducea ocurrido el 23 de marzo del 2017, debe ser investigada y resuelta por la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, a más de un año ocurrido el homicidio en esta ciudad.

En una audiencia celebrada en la sala uno de audiencias de los juzgados federales, el juez Javier Torres Sáenz, señaló que hay elementos suficientes para que sean los jueces federales quienes conozcan y resuelvan sobre el caso, luego de que el homicidio de periodistas corresponde a materia Federal.

La audiencia de la causa penal 259/2018, se realizó en en la Sala 1 del Centro de Justicia Federal, donde el juez Eduardo Javier Sáenz Torres, resolvió que la investigación del crimen de la periodista Miroslava Breach Velducea será de competencia federal, luego de que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra Libertad de Expresión (FEADLE) ejerciera su facultad de atracción. Anteriormente, la Feadle había ejercido la facultad de atracción en dos ocasiones.

La primera fue el 8 de enero del 2018, cuando la Fiscalía General del Estado se negó a entregar el expediente de investigación y la segunda el 26 de marzo ante la que la autoridad local no se pronunció.

Dicha fiscalía solicitó al órgano jurisdiccional admitir la competencia de la causa penal del fuero común 1903/2017 en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, por el delito de homicidio calificado en contra de Breach Velducea, debido a que se trata de un delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa y que atenta en contra de periodistas y la libertad de prensa.

Juan Carlos Moreno Ochoa, integrante del grupo criminal Los Salazar, y presunto autor intelectual del crimen de Miroslava Breach Velducea, y su abogado, Enrique Valencia, manifestaron estar de acuerdo con que la federación conozca e investigue el caso.

El Ministerio Público de la Fiscalía de Chihuahua, argumentó que no se puede aceptar la solicitud federal, dado que están en proceso, dos juicios de amparo para atacar la atracción de federación ya que podría vulnerar su derecho a acceder a la justicia. Uno, con el expediente 171/2018 promovido por la hija mayor de Miroslava y el 180/2018 interpuesto por periodista, Rosa María Breach, hermana de Miroslava Breach.

Rosa María Breach, aseguró ante las autoridades que el pasado 22 de marzo del 2018, se desistió de dicho amparo al considerar que más allá de los avances alcanzados por la Fiscalía de Chihuahua al lograr la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa alias El Larry y la identificación de otros dos implicados, la Feadle debe ser quien conduzca la investigación por ser la instancia especializada en la persecución de delitos contra periodistas.

El juez federal argumentó jurídicamente que la Fiscalía de Chihuahua, no pudo explicar si el juicio de amparo que presentó la hija de la periodista victimada, fue o no admitido, y si se ha concedido alguna suspensión o fue desechado, por lo que esto no es obstáculo para que la la Feadle ejerza el derecho que tiene de atraer la investigación de manera potestativa, si así lo considera necesario.

Indicó que solo falta que el Ministerio Público federal ejerza esta facultad para que, de inmediato, un órgano jurisdiccional tenga la competencia de un caso, sin importar que se cumplan todos los supuestos establecidos en la ley.

El juez Javier Torres Sáenz,ordenó notificar al juez del Distrito Judicial Morelos sobre esta resolución para que se pronuncie ya sea a favor de entregar la competencia o, por el contrario, establecer un conflicto competencial que sea resuelto por un tribunal colegiado.