Juez niega descongelar cuentas bancarias a Barreiro, presunto lavador de Anaya

El juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Leopoldo Vargas rechazó conceder una suspensión provisional a Manuel Barreiro Castañeda, para que se levante el aseguramiento de dos de sus cuentas bancarias que fueron congeladas por la investigación de presunto lavado de dinero que lleva a cabo la PGR en su contra.

El empresario, quien es vinculado con Ricardo Anaya, candidato del PAN a la Presidencia, fue informado que para el otorgamiento de la suspensión provisional, debía demostrar, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera.

No obstante, el juez informó que Barreiro no acreditó su interés jurídico ni indiciaria, ni presuntivamente, pues no aporta documento alguno, que acredite que es titular del derecho de propiedad de dichas cuentas bancarias, por tanto, negó la suspensión provisional.

Barreiro busca que le fueran descongeladas las cuentas bancarias 0060680920201, del Banco del Bajío, y 0158023379, de BBVA Bancomer, emitido en la carpeta de investigación UEIORPIFAM/979/2017.

En este mismo caso, el juez también negó una suspensión a Sergio Reyes García, hermano de Juan Carlos Reyes, dueño de la empresa que supuestamente le compró una bodega a Ricardo Anaya.

Es de recordar que la Procuraduría General de la República investiga a Barreiro y a los hermanos Sergio y Juan Carlos por presuntamente participar en un esquema para lavar 54 millones de pesos, que según las pesquisas de la institución, los recursos se los hicieron llegar a Anaya.