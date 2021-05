Juez niega detener rediseño e impresión de libros de texto gratuito

La Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, negó a la asociación civil, Suma por la Educación, la protección de la justicia federal para que el gobierno suspenda el rediseño e impresión de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2021-2022, al considerar que se estaría privilegiando el interés particular de la quejosa sobre el interés de la colectividad.

En su demanda de amparo la asociación civil pedía que autoridades de la Secretaria de Educación Pública (SEP), se abstengan de incorporar en los libros de texto gratuitos de primaria y secundaria para el ciclo escolar 2021-2022, “contenidos ideológicos, aspectos políticos y religiosos mientras se tramita el juicio de amparo”.

Incluso pedía a la juez Dinorah Hernández Jiménez, detener la impresión de libros de texto gratuitos de primaria y secundaria que contengan ideologías, aspectos políticos y religiosos, a fin de garantizar el interés superior de los menores y el derecho a la educación.

No obstante la juez Jiménez explico que no procede otorgar la suspensión de los actos reclamados, en virtud de que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que se impediría la ejecución de actos realizados para salvaguardar la educación, a través de la impresión de libros de texto gratuito.

“Además de que se estaría privilegiando el interés particular de la quejosa sobre el interés de la colectividad; de ahí, que resulte improcedente conceder la suspensión solicitada, pues se insiste, no se cumple en la especie con el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo”, señala.

Aunque la juzgadora reconoció a Suma por la Educación un interés legítimo, al advertir que dentro de su objeto tiene el de participar en estrategias de política pública educativa, cultural, científica, tecnológica y de juventud, por lo que puede causar una afectación directa a su esfera jurídica, al estar al pendiente de la educación en México, negó el amparo.

Por otra parte la juez dio entrada a una nueva demanda de amparo promovida por José Francisco Javier Landero Gutiérrez, como apoderado general de Suma por la Educación, asociación civil, en contra de actos del Presidente de México por la introducción e inclusión de contenidos ideológicos, políticos y religiosos en los libros de texto gratuitos que serán distribuidos a todas las primarias y secundarias del país para el ciclo escolar 2021-2022 y su inminente impresión, así como diversos vicios de proceso en su actualización.