Juez otorga nueve suspensiones definitivas contra ley de la industria eléctrica

Un juez especializado en comunicaciones concedió otras nueve suspensiones definitivas a empresas que impugnaron las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, con lo que suman 12 las medidas cautelares otorgadas.

Este lunes, el Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió suspensiones definitivas a las empresas Energía y Proyectos Eólicos, Fuerza y Energía de Naco Nogales, Fuerza y Energía BII Hioxo, Fuerza Eólica de San Matías, Eólica Santa Catarina, PE Ingenio, Eólica de Oaxaca, Bluemex Power, y Parque Eólico Reynosa III.

El pasado viernes, el juez Fierro otorgó las primeras dos suspensión definitiva a las empresas Eoliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana, quienes el pasado 10 de marzo presentaron el recurso contra el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica publicado el 9 de marzo de 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

➡ Bimbo y Walmart viven jornada negativa en Bolsa por señalamientos de AMLO

En su resolutivo, el juzgado ordenó que se notifique al Tribunal Colegiado al que le corresponda conocer de los recursos de las queja interpuestas por la Secretaria de Energía (Sener), para los efectos legales a que haya lugar.

En este contexto, este lunes el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, admitió a trámite el recurso de queja que interpuso la Presidencia de la República contra la suspensión provisional que se le concedió a la empresa Eoliatec del Pacífico.

El recurso judicial podría ser desechado toda vez que el juez ya le otorgó el pasado viernes 19 de marzo la suspensión definitiva a dicha compañía.

Mientras que la coordinadora de Asuntos Contenciosos de la Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interpuso un recurso de queja contra el acuerdo del 16 de marzo, a través del cual concedió la suspensión provisional a las empresas contra la reforma.

➡ Un descaro, amparos de Bimbo y Walmart contra reforma eléctrica: AMLO

El recurso fue interpuesto ante el juez Fierro, quien informó que la empresa productiva del estado no se encuentra legitimada para interponer recursos o formular alegatos, debido a que dicho acto no fue atribuido a la Comisión Federal de Electricidad ni se le señaló como autoridad responsable, por lo que no es parte procesal.

En sus argumentos el juez Fierro sostiene que el actual esquema en el que se viene desarrollando el sector energético en el País, no sólo ha permitido el desarrollo del sector eléctrico, sino incentivado la producción y el uso de energías limpias dentro del territorio nacional, con todas las ventajas que ello trae para la protección al medio ambiente y la salud de la población en general.

Advierte que la norma impugna, es decir las reformas a la ley de la industria eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo pasado, puede propiciar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retome su papel monopólico.

➡ Juez suspende de forma definitiva reforma eléctrica de AMLO

Esto, afirma, podría dañar la competencia y el medio ambiente en detrimento de la población al fomentar el uso de energías convencionales y desplazando el uso de fuentes de energías limpias.

Fierro, que al igual que su compañero el juez Rodrigo de la Peza, han otorgado más de 40 suspensiones provisionales a empresas que participan en el sector eléctrico, sostiene que la paralización del decreto reclamado únicamente tendrá como consecuencia que el sector eléctrico se siga desarrollando bajo el esquema que fue previsto en la propia Constitución con el objeto de incentivar la competencia en el sector.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias