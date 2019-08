Juez pide que Ye Gon ratifique su firma para dar entrada a amparo por venta de su casa

La defensa del empresario mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador le informen bien de la situación jurídica en la que se encuentra la residencia que le fue incautada a su cliente en Lomas de Chapultepec, ya que no puede ser rematada o vendida porque el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) nunca notificó a Ye Gon de su aseguramiento.

Juan Luis Gómez Jardon, abogado defensor de Ye Gon, confirmó a El Sol de México que por eso interpusieron un amparo para evitar la venta del inmueble ubicado en Sierra Madre 515, Lomas de Chapultepec y que fue asegurado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en 2007, al encontrarse en su interior 206 millones de dólares, 17 mil pesos y 201 mil euros.

El litigante señala que no obstante el juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México le informó que las firmas de Ye Gon difieren por lo que ordenó a autoridades del penal de Altiplano, en el estado de México (lugar donde esta preso Ye Gon) permitan que ratifique las firmas.

“En este momento vamos al penal del Altiplano a recibir instrucciones de Ye Gon, pero nos parece que si desde el pasado 31 de julio tramitamos el juicio de amparo, sea hasta el 5 de agosto cuando el juez nos informó que las firmas difieren”, señala el abogado Jardón.

El abogado del empresario, quien además es consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, señala que hay omisiones en el cateo que hizo la antigua PGR en 2007, ya que en ningún momento se le avisó a Ye Gon del cateo pese a que la autoridad salía de su paradero.

“Cuando fue el cateo Ye Gon estaba en Estados Unidos, no estuvo presente en la diligencia, luego fue detenido y estuvo preso 10 años y en ese tiempo no fue informado por autoridades. Luego es declarado inocente de los cargos y es extraditado a México y de los casi tres años que tiene aquí, ninguna autoridad le ha informado sobre la confiscación de sus bienes”, explica

Ante el señalamiento del SAE que la propiedad causo abandono, y por lo tanto el amparo no procede el litigante refiere que la ley federal del SAE, establece temporalidad de 90 días a partir de que la persona es notificada, pero en este caso no se le notifico.

“El SAE no tiene forma de como demostrarlo porque pudo haberlo hecho a través de edictos y eso se hace cuando no se encuentra la persona y el gobierno supo donde estaba en los últimos 13 años”, dijo el litigante.

Por ello, pidió al presidente verifique este asunto, no tenemos en México una política que empate o armonice con el delito de presunción de inocencia, porque el ciudadano está enfrentando a la justicia penal privado de su libertad, pero al mismo tiempo queda en indefensión porque al estar en proceso está privado de derechos civiles y entonces como te vas a defender, no hay manera no hay forma”.

Recordó que su cliente estuvo 9 años y 6 meses detenido en EU, sin embargo, fue absuelto de todos los cargos y lo extraditaron en octubre de 2016 a nuestro país, donde está siendo procesado.

El señor Ye Gon está siendo procesado por diversos delitos. Está privado de su libertad. Está siendo sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por la gravedad de algunas de las acusaciones en su contra. Jamás ha recibido una sentencia con efectos condenatorios. En todo momento ha estado procedimentado”, dijo Gómez.