Juez ordena reponer proceso contra Karime Macías; busca evitar extradición

Debido a vicios procesales, magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenaron reponer el procedimiento contra Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien busca evitar ser detenida y extraditada a México.

En este mismo caso, el hermano del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, promovió un nuevo juicio de amparo con el que busca frenar cualquier orden de aprehensión en su contra.

En el primer caso, se informó que el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal revocó la resolución del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal que sobreseyó el juicio que promovió Macías, en contra de la orden de aprehensión y extradición.

Por mayoría de votos, los magistrados ordenaron al juez Juan Mateo Brieba de Castro, reponer el procedimiento e indicaron que el juez incurrió en vicios procesales, ya que no justificó lo suficiente su decisión de negarle el amparo a Macías Tubilla, pues solo señaló que la quejosa no podía solicitar la protección de la justicia ante un acto de autoridad no consumado.

El fallo del Colegiado no implica otorgarle el amparo a Karime Macías, toda vez que el juez puede negarlo, pero deberá sustentar jurídicamente su resolución.

Contra Macías Tubilla existe una orden de aprehensión librada por un juez de control del fuero común. La Fiscalía General del estado de Veracruz acusó a Karime Macías por su probable intervención o participación en el delito de fraude específico, en agravio del patrimonio estatal.

Cecil Duarte interpuso la demanda de amparo el pasado 11 de abril, misma que quedó radicada en el expediente 291/2019 del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal.

Fue el juez Juan Mateo Brieba De Castro quien le concedió la suspensión provisional y le fijó el pago de una garantía por 200 mil pesos.

La fecha para la realización de la audiencia constitucional será el próximo 3 de mayo a las 9:51 horas. Cabe recordar que en el mes de febrero de este año, Cecil Duarte se desistió de la demanda de amparo que interpuso el 17 de agosto de 2018 en contra de cualquier orden aprehensión, comparecencia o arraigo.

El hermano de Duarte, ratificó su decisión el 29 de enero de este año ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal, por lo que el juez pidió notificar a las autoridades correspondientes.

Cecil Duarte busca la protección de la justicia federal, debido a que se le acusa de fraude por 500 millones de pesos en contra del gobierno de Veracruz a través de la entrega de concesiones de taxis, así como del robo de información y credenciales de electores utilizadas de manera indebida para la asignación de estos otorgamientos administrativos.