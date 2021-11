Juez suspende orden de aprehensión contra Enrique Horcasitas por colapso de la L12

Un juez federal suspendió de forma provisional cualquier orden de aprehensión girada en contra de Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del Proyecto Metro, implicado en las investigaciones del colapso en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México el pasado 3 de mayo.

La resolución del Juzgado Decimosexto de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ocurre a unos días de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México proceda a actuar contra Horcasitas y otras nueve personas por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad derivados del accidente del metro.

Para resolver si procede esta suspensión, pero de forma definitiva, el juzgado acordó una audiencia incidental para el próximo 6 de diciembre. Además, admitió la demanda de amparo promovida por la defensa del exfuncionario, misma que tendrá su audiencia constitucional el próximo 27 de diciembre.

Horcasitas ya había tramitado dos amparos con anterioridad contra alguna orden de aprehensión en su contra desde de septiembre y octubre, pero ambas fueron rechazadas.

El pasado 25 de octubre se realizó una audiencia de imputación a los exfuncionarios del colapso de la Línea 12 del Metro, pero esta se aplazó hasta el 3 de diciembre debido a que los defensores y representantes de las víctimas no pudieron tener acceso electrónico a la carpeta de investigación del caso.

Ante esta situación, el juez de la causa, Edgar Jesús Campos, ordenó que se les entregará físicamente la carpeta de investigación a las partes interesadas, entre ellos los abogados de las 10 personas imputadas.

A esta audiencia inicial no acudió Horcasitas por problemas de salud relacionados al Covid-19. Otro que no asistió fue Guillermo Leonardo Alcázar, a quien el personal de la Fiscalía General de Justicia local no lo localizó en el domicilio que dio para ser notificado.

Cristopher Estupiñán, asesor legal de 14 de los afectados por esa tragedia, denunció que personal de la Comisión local de Atención a Víctimas se había dado a la tarea de visitar a los afectados en la víspera para amedrentarlos, a fin de que no tuvieran un representante legal y aceptarán el acuerdo reparatorio que preparaba el Gobierno de la Ciudad de México.

A esta audiencia tampoco asistieron representantes de las empresas involucradas en la construcción de la Línea 12 del Metro.

Con información de Manuel Cosme