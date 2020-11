EU retira cargos contra Salvador Cienfuegos, deja el caso a la FGR

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que retirará los cargos contra el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos y dejará el caso en manos de las autoridades mexicanas.

“La Fiscalía General de la República mexicana, al enterarse del arresto y los cargos de Estados Unidos contra el general Cienfuegos, abrió su propia investigación", dice un comunicado conjunto entre William P. Barr, fiscal general de EU y su homólogo en México▶ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias, Alejandro Gertz Manero.

Joint Statement by Attorney General of the United States William P. Barr and Fiscalía General of Mexico Alejandro Gertz Manero https://t.co/02vmPr2gC0 pic.twitter.com/hBN7IwAPPw — Justice Department (@TheJusticeDept) November 17, 2020

Ambos fiscales sostuvieron que "con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales de Estados Unidos contra ex Secretario Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, imputado, conforme a la ley mexicana".

El acuerdo se dio a solicitud de la Fiscalía General de la República, por tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del Tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar la investigación de Autoridades mexicanas.

Incluso se destacó que ambas naciones siguen comprometidos con la cooperación en este asunto, así como con toda cooperación bilateral en materia de aplicación de la ley. "Como refleja la decisión de hoy, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta estrecha asociación aumenta la seguridad de los ciudadanos de nuestros dos países", se explicó.

Cienfuegos retornará a México para ser juzgado: Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores confirmó que fiscales en Estados Unidos retirarán los cargos contra Cienfuegos e indicó que retornará al país para enfrentar la justicia.

"Me preguntan si es veraz la información de que fiscales en EU retiran cargos al General Cienfuegos quien sería retornado a México para ser procesado aquí si así lo acuerda la Jueza del caso. Es correcta la información. Se trata de un acuerdo entre FGR y la Fiscalía General de EU", dijo en Twitter.

Me preguntan si es veraz la información de que fiscales en EU retiran cargos al General Cienfuegos quien sería retornado a Mexico para ser procesado aquí si así lo acuerda la Jueza del caso. Es correcta la informacion. Se trata de un acuerdo entre FGR y la Fiscalía General de EU — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 17, 2020

FGR confirma que tomará el caso

La Fiscalía General de la República informó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitará a la Jueza que se desestimen los cargos penales de lavado de dinero y tráfico de droga en Estados Unidos contra el exsecretario de la Defensa, para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas.

La Fiscalía indicó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del Tratado que rige el intercambio de pruebas, “ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar las investigaciones que realicen autoridades mexicanas”.

Mediante una tarjeta informativa, la institución que dirige Alejandro Gertz Manero, señaló que en reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, “el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar a la Jueza que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos contra el exsecretario Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas”.

Recordó que el pasado 15 de octubre de 2020, el exsecretario de la Defensa Nacional de México fue arrestado en Los Ángeles, California, por cargos estadounidenses de tráfico de narcóticos a Estados Unidos y lavado de dinero.

“Una vez que se tuvo noticia sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general Cienfuegos, la Fiscalía General de la República Mexicana abrió su propia investigación, señaló.

@TheJusticeDept ha proporcionado a México pruebas y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar las investigaciones que realicen autoridades mexicanas. De esta forma, nuestros países siguen comprometidos con la cooperación en este asunto. — FGR México (@FGRMexico) November 17, 2020

Cienfuegos tiene programada una audiencia este mismo miércoles en el tribunal de Nueva York que lleva su caso, dónde la Fiscalía ya podría informar de su petición de retirada de cargos.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador manifestó a finales de octubre su desacuerdo con el de Estados Unidos por no haber compartido la información que llevó a la detención del general Salvador Cienfuegos.

Cienfuegos era considerado uno de los militares más reputados de las Fuerzas Armadas y muy estimado entre la tropa, una carrera empañada por la masacre de Ayotzinapa y, ahora, por su detención a petición de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en sus siglas en inglés).

Cienfuegos, secretario de Defensa entre 2012 y 2018, fue aprehendido en octubre en el principal aeropuerto de Los Ángeles acusado de sobornos a cambio de protección a narcotraficantes y otros delitos, tras una operación que no fue compartida con autoridades mexicanas.

