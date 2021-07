Kamel Nacif logra amparo y no podrá ser detenido por caso Lydia Cacho

Luego de que el empresario Kamel Nacif Borge presentó una solicitud de amparo por la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) giró en su contra por el delito de tortura en contra de Lydia Cacho Ribeiro, el Tribunal Colegiado con sede en Quintana Roo lo avaló y no podrá ser arrestado.

Fue el pasado 2 de julio cuando el Tribunal de Quintana Roo llevó a cabo el recurso de revisión del amparo que presentó Kamel Nacif , mismo que le fue negado en abril pasado.

Justicia Testifica Lydia Cacho en Líbano contra Kamel Nacif

A través de la red social Twitter, la periodista Lydia Cacho informó de la situación y dijo que, en caso de la negativa, ya no existiría posibilidad de apelar al resolutivo y con ello “no se salvaría”.

Cacho explicó que, aunque el amparo le fuera cedido, el delito de tortura no prescribía.

“El delito de tortura no prescribe y si ganamos para que le nieguen este amparo, Nacif agotará este último recurso judicial, entonces pasará el resto de su vida ocultándose. Sentar precedentes contra la impunidad de los más poderosos es nuestra meta”, publicó.

Sin embargo, la última actualización del Tribunal señala lo siguiente: “El amparo interpuesto por José Kamel Nacif Borge se resolvió por revocar su sentencia recurrida, conceder el amparo solicitado y declarar infundada la revisión”; es decir, que sí le avalaron el amparo, no podrán apresarlo y quedará sin efecto la orden de aprehensión en su contra por los cargos de tortura.

Incluso, el órgano solicitó que al empresario se le otorgue protección de la Justicia Federal para que el Titular del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito deje insubsistente la resolución, esto de acuerdo con un documento al que tuvo acceso Forbes México.

¿POR QUÉ BUSCA LYDIA CACHO ENJUICIAR A KAMEL NACIF?

En 2004 Lydia Cacho publicó el libro “Los demonios del Edén” en el que mostró el mundo de la pornografía y la prostitución infantil en el territorio mexicano, en el libro resaltó el nombre del empresario Jean Succar Kuri, quien era protegido por Kamel Nacif “El Rey de la Mezclilla” que en ese entonces era amigo de Mario Marín.

En 2005 Nacif Borge denunció ante autoridades poblanas a la periodista a quien acusó por los delitos de difamación y calumnias. Es así que en diciembre de ese año fue detenida y trasladada desde Quintana Roo hasta el territorio poblano por carretera. Tras pagar una fianza de más de 100 mil pesos, la escritora denunció que fue torturada, hostigada y amenazada en su trayecto a la entidad y estando dentro de los separos.

Semanas después, una conversación puso al descubierto que el empresario textilero y el mandatario poblano planearon la detención de Lydia Cacho.

“Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona, le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras”.

En 2006, la periodista fue absuelta de los delitos, sin embargo, denunció a todos los involucrados en su detención y tortura, incluido Mario Marín, Kamel Nacif, el entonces director de la policía Estatal, Adolfo Karam, la procuradora de justicia de aquel entonces, Blanca Laura Villeda y la jueza que llevó su caso, Rosa Celia Pérez por cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones.





TRIBUNAL FEDERAL PROCEDE EN CONTRA DE MARÍN

Durante los últimos años se han abierto varias carpetas de investigación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso, pero fue hasta abril del 2019 que la titular del Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo, María Elena Suárez, liberó una orden de aprehensión en contra de Marín por torturar a Lydia. Luego de esta noticia no se supo de su paradero.

Para el 7 de noviembre del 2019 falleció Crescencio Marín, su padre, por lo que trascendió que Marín podría llegar al velatorio Valle de Los Ángeles, pero el acto se llevó a cabo sin su asistencia.

DETENCIÓN DE MARIO MARÍN

A 15 años de la detención de la periodista Lydia Cacho, víctima de tortura, el pasado 3 de febrero fue detenido Mario Marín, exgobernador de Puebla, por agentes de la Fiscalía General de la República en Acapulco, Guerrero. El exmandatario fue trasladado a Cancún, Quintana Roo, donde enfrenta cargos por el delito de tortura y es señalado como uno de los personajes principales, en contubernio con Kamel Nacif, para afectar a la escritora.