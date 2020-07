La caída de Emilio Loyoza, exdirector de Pemex, por caso Odebrecht

Emilio Lozoya conmigo no platicaba nunca nada: Osorio Chong

“Lozoya –Emilio- conmigo no platicaba nunca nada, no era mi ramo; yo tenía que ver con la gobernabilidad del país, con el tema de seguridad y nada que ver con temas financieros, económicos o de petróleos, de Pemex’’, dijo el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong, cuando se le preguntó de la detención en España del ex director general de Pemex.

“Y por supuesto estoy presto para lo que se tenga que hacer en el llamado, pero dejó bien claro desde ahora, ni en este tema ni en el otro, ni en el otro, absolutamente nada que ver’’.

Pero el priista calificó de injusto que por la acción irresponsable violatoria de la ley, se tache a todos por igual.

