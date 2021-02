La violación es asunto fuerte, pero no puede haber linchamientos políticos: AMLO sobre Félix Salgado

Al responder sobre las acusaciones de agresiones sexuales del candidato a gobernador en Guerrero, Félix Salado Macedonio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que asuntos que tienen que ver con violación, son muy fuertes, pero tampoco se pueden hacer linchamientos políticos.

"Dejarle el asunto, si es político al pueblo, para no equivocarnos lo mejor es preguntar al pueblo, segundo la autoridad, el Ministerio Público, los jueces, no la campaña mediática", señaló en su conferencia mañanera.

Ya dije que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo, insistió.

No tengo porque opinar en este caso, ya mencione, primero hay que tenerle confianza al pueblo, la gente es la que decide, si se hacen encuestas y la gente dice que están de acuerdo, pienso que se deben de respetar. La política es asunto de todos, no de las élites.

Lo mejor, añadió el Ejecutivo, la realización de encuestas para preguntar a la gente, eso hay que tomarlo en cuenta, porque si no, estamos juzgando sin elementos.

Tenerle confianza a la gente, el pueblo no es tonto; la democracia, los guerrerenses, ellos, la mayoría mediante procedimientos democráticos y darle la confianza a la gente, el pueblo no es menor de edad, sabe lo que conviene; y lo segundo hay instancias legales, si alguien comete algún delito se tiene que denunciar y buscar que se castigue, eso es, lo otro es quítate tú porque quiero yo, o la politiquería y pues también los intereses, porque en todo esto siempre hay que preguntar¿ y de parte de quién?.

Que la justicia actúe y se vea si existen elementos y se conozca el contexto, porque estamos hablando de una elección; no hay que meternos en eso, ya la gente y sino la autoridad, pero si es como para preguntar ¿y de parte de quién?

López Obrador refrendó que siempre hay acusaciones, pero cuando hay temporada electoral se incrementa el número de acusaciones, acusaciones, de todo tipo.

Corresponde, añadió, a la autoridad resolverlo y cuidar que no se utilicen estos casos con propósitos políticos electorales o politiqueros o no quiero que sea él porque a mí me tocaba.