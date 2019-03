Perdón no basta: madre tras disculpa por asesinato de estudiantes del Tec

"No basta con pedir perdón", sostuvo la Elvia Mercado, madre de Jorge Antonio, estudiante del Tecnológico de Monterrey que fue asesinado junto con su compañero por militares en 2010.

En entrevista como José Cárdenas para Grupo Fórmula, Elvia mercado indicó que no basta con pedir perdón porque falta justicia y una sentencia para los militares que asesinaron a su hijo.

"No basta con pedir perdón (....) falta la justicia y una sentencia para los culpables, hemos mencionado que los militares que son los que tienen que pagar por el asesinato", sostuvo.

Luego de que la Secretaría de Gobernación ofreció una disculpa por los asesinatos de los jóvenes (Jorge Mercado y Francisco Arredondo) y Elvia aseguró que esto se logró porque había luchado por ello desde hace nueve años.

"La lucha ha sido difícil"...

"Siempre fue importante limpiar el nombre de Jorge y Daniel. Ha sido una lucha muy difícil y pero pudimos limpiar el nombre de los muchachos".

Asimismo Elvia aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les ofreció todo su apoyo a las familias de los estudiantes. "Nos dijeron que no íbamos a estar solos".

Este martes, el Gobierno de México ofreció una disculpa pública a los padres de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, quienes perdieron la vida hace nueve años a manos de elementos del Ejército, en Nuevo León.

"La violación al derecho a la justicia y la verdad, en perjuicio de los padres de las víctimas y su revictimización es una situación que constituye una grave falta por parte de los funcionarios públicos, responsables de la protección de los derechos humanos": @M_OlgaSCordero. pic.twitter.com/vYwTD37a3E — SEGOB México (@SEGOB_mx) March 19, 2019

A nombre del Estado mexicano, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó la disculpa por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza, por el que fueron privados de la vida los jóvenes.

“Jorge Antonio Mercado y Francisco Arredondo eran estudiantes de excelencia, no sicarios. Por mi conducto el Estado hace el compromiso de garantizar la reparación integral del daño…, así como implementar las medidas de no repetición para que los hechos que violentaron sus derechos no vuelvan a suceder a ninguna otra persona en nuestro país”.