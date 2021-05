Magistrados del TEPJF rechazan solicitud de Vargas Valdez

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazaron la petición de José Luis Vargas Valdez, presidente del órgano jurisdiccional, para que envíen sus respectivas intenciones de voto previo a las las sesiones públicas.

"Consideramos que no es atendible la solicitud que nos ha sido enviada, porque no cuenta con un sustento legal, anula por completo la posibilidad del debate y la deliberación de los asuntos que se presentan", explicaron.

A través de una misiva, la magistrada Janine Otálora y los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, argumentaron que se trata de una solicitud que carece de fundamento legal y atenta contra la independencia y autonomía que tienen como juzgadores.

En la carta dirigida a Vargas Valdez, los firmantes expusieron que la petición realizada pierde de vista que la deliberación es uno de los rasgos esenciales de un órgano colegiado.

"La petición de enviarle al Secretario General de Acuerdos el sentido de nuestros votos, antes de la sesión pública de resolución, supone un intento de desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional, o bien, que la deliberación judicial resulta irrelevante o es innecesaria en un Tribunal Constitucional de cierre", señalaron.

Los magistrados, acusaron que la solicitud formulada, atenta contra su autonomía e independencia, "en razón de que se nos pretende delimitar la oportunidad de que mediante la exposición y debate de los asuntos, se pueda reflexionar el sentido original de una posición respecto a un proyecto, lo que no es acorde a la finalidad de celebrar las sesiones públicas de resolución de asuntos.

Cabe señalar que en la misiva, quien no firmó fue la magistrada Mónica Soto Fregoso.

Esta mañana, a través de un comunicado, el Tribunal Electoral señaló que solicitar el sentido del voto de los magistrados previo a las sesiones públicas, es una solicitud de carácter voluntario.

"Eso no significa que los magistrados no puedan cambiar el sentido de su decisión en el momento de la votación y que la sesión pública no se pueda celebrar sin esta información, pero sirve para que la Secretaría General de Acuerdos pueda dar celeridad a las sesiones", explicó el TEPJF.