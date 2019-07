"Me enteré por los medios", Rosario Robles no ha sido notificada sobre acusaciones

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, no ha sido notificada sobre las acusaciones por el presunto ejercicio indebido del servicio público que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó en entrevista para Ciro Gómez Leyva.

Rosario Robles dijo que se enteró por los medios de comunicación sobre las acusaciones, "esta filtración que ellos mismos hacen es una flagrante violación de mis derechos".

Asimismo la exsecretaria de Desarrollo Social aseguró que no ha tenido acceso a ninguna carpeta de investigación ni la oportunidad de defenderse.

comunicado

"Es inconcebible que se le haya dado a conocer a la opinión pública lo que no se me comunicó a mí. Cabe mencionar que en todo este proceso no he tenido oportunidad de defenderme. No he tenido acceso a ninguna carpeta de investigación".

Por tanto, el abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, confirmó que Rosario Robles se presentará el próximo 8 de agosto a declarar ante las autoridades pese a que en el citatorio no se establezcan las causas ni los hechos que se le imputan.

"Rosario Robles sí se va a presentar a declarar ante las autoridades porque siempre da la cara. No tiene nada que esconder, es inocente y la acusación es temeraria e infundada"