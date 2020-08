México vive momento estelar con casos de Emilio N y Genaro N: AMLO

El titular de Ejecutivo calificó como "un momento estelar en la historia de México" la declaración de Emilio "N", ex director de Pemex, acusado por el caso Odebrecht, así como el juicio contra Genero "N", exsecretario de Seguridad detenido en Estados Unidos por presuntamente recibir dinero del crimen organizado.

“Es un momento estelar en la historia de México y debemos verlo positivo. Tenemos la gran oportunidad de desterrar la corrupción, si no de manera significativa, sí alejarla por mucho tiempo de la vida pública”, subrayó.

Desde su conferencia matutina y bajo este contexto, pidió a los personajes presuntamente involucrados, no enojarse, sino ayudar a que se destierre la “peste” de la corrupción.

En ese sentido, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) está llevando a cabo toda la investigación, “que se logre saber lo sucedido, que se conozca la verdad, que se recupere lo robado y que se castigue a los responsables”, enunció.

“No debemos molestarlos. No verlo como algo negativo, polarizante, de confrontación. Al contrario, si todos ayudamos a que no haya actos de corrupción, México va dar un salto hacia adelante de grandes dimensiones. Es el Renacimiento de México. Por eso hablo de la peste. Cuál es la explicación de que México no avance: la corrupción “, reiteró.

Estas declaraciones surgen a partir de las denuncias del exdirector de Pemex, Emilio "N" y exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro "N", casos en los que han sido involucrados tres ex presidentes del país.