México y Europol firman acuerdo para trabajar en asuntos de seguridad

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México y la oficina europea de Policía, Europol, firmaron este lunes un acuerdo de trabajo en materia de seguridad, anunció el organismo en un comunicado.

Fabian Medina, jefe de Gabinete del canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon, intercambió el acuerdo firmado hoy con la directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, en la sede de la organización La Haya, donde mantuvieron además consultas de alto nivel.

Este acuerdo introduce un sistema seguro para el intercambio de información, lo que une a México con las autoridades policiales de los países miembros de la Unión Europea, así como con las de países terceros y organizaciones asociadas a Europol.

A través del pacto, México considera emplazar una oficina de contacto en la sede de Europol.

Transatlantic police cooperation: today at Europol, our Executive Director, Catherine De Bolle, and the Chief of Cabinet of the Mexican Minister of Foreign Affairs @gfabianmedina signed an agreement to strengthen cooperation on security matters. 🇪🇺🇲🇽https://t.co/enD4zrB5aX pic.twitter.com/IGmLsnD9d9 — Europol (@Europol) July 20, 2020

"Estoy orgulloso de que la asociación reforzada con Europol ahora se manifieste en el acuerdo de trabajo", indicó Medina, según el comunicado de la oficina europea.

Según dijo, para el Gobierno de México "la colaboración con la Unión Europea es esencial para complementar las capacidades nacionales contra el crimen organizado trasnacional y, en particular, reducir el flujo ilícito de armas, sus componentes, munición y explosivos".

Por su parte, De Bolle celebró el acuerdo y se mostró convencida de que reforzará "la cooperación en la aplicación de la ley en una perspectiva transatlántica".

A su juicio, da a México "la oportunidad de estar interconectado con todos los Estados miembros de Europol y sus socios".

Según el comunicado, aunque haya quedado firmado hoy, la vigencia del acuerdo comenzó el pasado 1 de julio.