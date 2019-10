Investigan a Medina Mora por presunto lavado de dinero

||Con información de Daniel Ángel Rubio||

A Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se le investiga por presunto lavado de dinero y la denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó su titular, Santiago Nieto.

De visita en Tijuana para firmar un convenio con el Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California, dijo que la acusación es por presunto lavado de dinero y que su renuncia fue una decisión personal.

"¿Qué no me gusta de Medina Mora? Evidente no me gusta su jurisprudencia, que cercenó una buena parte de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y mucho menos el por qué de esa jurisprudencia, que tenía que ver con proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno anterior. Me parece que ésa no es la función de un ministro. Pero no podría decir más cosas", respondió.

Este jueves, Medina Mora presentó su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuatro meses después que se confirmara que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga sus cuentas bancarias por supuestas transferencia millonarias en Reino Unido y Estados Unidos que superan los 102 millones de pesos .

De acuerdo con lo revelado en junio pasado por el periodista Salvador García Soto, la National Crime Agency del gobierno del Reino Unido detectó transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro Eduardo Medina Mora por dos millones 383 mil 526 libras esterlinas, los cuales le fueron depositados en los dos últimos años.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó que el ministro recibió también en sus cuentas, entre 2016 y 2018, dos millones 130 mil dólares.

Las transferencias tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos suman casi 102 millones de pesos y superan los ingresos que Medina Mora obtuvo desde su designación en 2015.