Miroslava fue amenazada por narcos tras realizar reportaje: Testigo

Chihuahua.- En la sala 1 de la Ciudad Judicial inició esta tarde la audiencia de vinculación o no a proceso contra Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, quien es señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea el pasado 23 de marzo.

Según la declaración de un testigo protegido que se relató durante la audiencia de vinculación o no a proceso de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, luego del reportaje de narcopolítica que publicó Miroslava Breach, a través de Hugo Amed Schultz Alcaraz, ex alcalde de Chínipas, le mandaron decir que no podía pisar la sierra.

El agente del Ministerio Público relató que se cuenta en la carpeta de investigación la declaración es un testigo protegido identificado como Mila, en el que relata el trabajo que hacía Miroslava Breach y las repercusiones de los mismos.

Según el testigo protegido, la periodista chihuahuense realizó una investigación sobre la vinculación del crimen organizado en la política de Chihuahua, esto en abril del 2015.

Foto: David Varela

Luego del reportaje, recibió un mensaje del ex alcalde de Chínipas en el que le hacía saber que ya no podía pisar la sierra, según el testimonio del testigo protegido.

Cabe de resaltar que el imputado está ausente de la audiencia puesto que permanecer internado en el hospital del Cereso de Aquiles Serdán ya que presenta una fractura de clavícula que sufrió al tratar de escapar de las fuerzas federales durante el operativo para su captura.

Ayer el juez de control Napoleón Raya Valdés permitió la ausencia del criminal a quien le dictó un año de prisión preventiva como medida cautelar.

El mismo juez presidió esta tarde la audiencia de vinculación o no a proceso durante la que se relatarán los medios de prueba con los que cuenta el Ministerio Público para sustentar la acusación del delito de homicidio calificado.