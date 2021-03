"Nada más te grabó", le dicen a Carlota tras denunciar acoso

“Pero si nada más te grabó”, es lo que ha escuchado Carlota en diferentes momentos durante dos años, pero para ella fue abuso, acoso y violación a la privacidad la cometida por Luis Alonso Fiol Manríquez y que denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El 26 de enero, con el folio 190a655a-3aa2-4236-b8ea-d8eca9523f20 fue ingresada a las 18:50:26 horas la denuncia digital ante la Fiscalía. Ante las autoridades relató que durante una visita al que entonces consideraba como un tío éste la grabó en el baño, desnuda, a través de una rejilla.

“Estaba dando vueltas en el baño esperando a que se calentara el agua, cuando me llama la atención un hoyo en las rejillas de la parte de arriba de la ventana de mi baño. Me acerco por el frío para cerrarla y es cuando veo que está un celular apuntando desde el baño de visitas. Automáticamente grité: ¡Luis! El celular se movió. Estaba tomando fotos o más bien video, ya que él tenía que estirar la mano para alcanzar. No supe cómo reaccionar, me puse una toalla, salí y le grito que haces?! (sic)”.

Diferentes abogados a los que ha consultado le aseguran que no tiene ninguna posibilidad de ganar la denuncia, pero ella lo que pretende es que si hay algún otro caso “que salga otra persona y diga esto pasó”.

Después de buscar terapias que le ayudaron a entender que ella no era culpable de lo que había ocurrido en 2019, consultó diferentes abogados y todos coinciden en que “que no hay manera que esto proceda porque no tengo ninguna prueba como tal. Es su palabra contra la mía”.

Ella considera que ante casos como éste “la gente minimiza lo que pasa (con) este tipo de cosas diciendo: ‘pero si nada más te grabó’ ¿Qué más se necesita? Necesitan que nos golpeen. Necesitan que nos violen. Necesitan que nos toquen. Hasta dónde tenemos que llegar para que se pueda hacer justicia en todos estos escenarios, que pueda haber una prevención”.

Sociedad "¡Que el miedo cambie de bando!", afirma Olimpia Coral, la impulsora de la ley contra violencia digital

Considera que actos como el que ella vivió son la antesala de otro tipo de delitos relacionados con las agresiones a las mujeres, por lo que busca que se haga público este otro tipo de acoso que puede ocurrir en núcleos de amigos y familiares.

Carlota narra que tras hacerlo público en sus redes sociales, comentarlo con su familia y su círculo de amigos, allá en Baja California Sur donde ella radica, empezaron “rumores de que yo quería sacarle dinero y quería reparación del daño”.

Hubo abogados que la contactaron y le ofrecieron sus servicios. “Me preguntaron: ¿Quieres reparación del daño?, y mi respuesta es que yo sólo quisiera verlo en la cárcel. Es lo único que realmente funcionaría, pero eso no puede suceder. En la realidad otro abogado me dijo que se podría buscar una disculpa confidencial, que se quede en archivo, cerrado. Yo quiero al menos una disculpa pública. Si yo procedo quizá no me ayude a mí, que no llegue a ningún lado, pero si hay otra persona a la que le puedo ayudar estaría buenísimo”.

Luis Alonso Fiol se ha desempeñado como director General Adjunto de Atención Ciudadana en la Secretaría de la Función Pública, como titular del Órgano Interno de Control en el Consejo de Promoción Turística de México, como coordinador de Atención a Quejas y Orientación al Derechohabiente, en el IMSS, así como coordinador de Bienestar Social, en la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales o como delegado regional de esa institución en Baja California Sur.

Política Morena no inhabilitará a Félix Salgado como candidato tras falta de pruebas en su contra

En 2008, la Secretaría de la Función Pública dio respuesta a las solicitudes de información 0002700103308 Y 0002700103408 en las que se solicitó conocer si había registro de alguna denuncia por acoso sexual en el año 2005, mientras en la segunda se solicitó “me informe si existen denuncias presentadas en contra de Luis Alonso Fiol Manríquez en la Contraloría Interna de la Secretaría de la función Pública del año 2001 a 2006 por acoso sexual”.

En su respuesta la Función Pública indicó que a partir del año 2003 no se había encontrado información, pero puso a disposición de los solicitantes los archivos disponibles de la dependencia para su consulta debido a que no se encontraban digitalizados.