Nestora Salgado presenta demanda contra Meade por daño moral

La candidata a senadora del partido Morena, Nestora Salgado García presentó una demanda contra el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade por difamación y daño moral, luego de ser señalada como "una secuestradora que está libre por una falla de la policía".

La defensora de derechos humanos y ex autodefensa del estado de Guerrero acudió esta tarde acudió al Poder Judicial de la Federación donde ratificó que está librada de las acusaciones por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Calificó el acto del candidato como "una ofensa lo que está haciendo (José Antonio Meade), porque el juez federal y local ya resolvieron en mi favor. No sé vale que estén haciendo esto para juntar votos".

En San Lázaro, Nestora pidió que el candidato presidencial se retracte por acusarla de secuestradora en el debate presidencial del pasado domingo. "Ahora que soy candidata al Senado de la República avientan a todos los perros al ataque para bajar mi candidatura. No les conviene que llegue porque con Nestora viene la voz del pueblo".

Foto: Cuartoscuro

Acompañada de su abogado, Salgado, aseveró que no renunciará su postulación, por el contrario, dijo, la defenderé con uñas y dientes más que nunca, recordando que los jueces la absolvieron de los delitos de secuestro agravado y privación de la libertad.

El caso fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y se trata de un juicio ordinario.

Recordó que durante el debate del pasado domingo, el candidato de la coalición integrada por PRI, PVEM y Nueva Alianza atacó a Nestora Salgado, sin citar que la luchadora social y ex comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, fue declarada inocente por tres diferentes jueces de distrito federales.

A ello, la luchadora social reiteró que durante el tiempo que estuvo en prisión y el juicio en curso, las presuntas víctimas nunca se presentaron.

“Me arrestaron en 2013 y salí en 2016, nunca una sola persona se presentó a carearse conmigo ni ratificaron denuncias, tengo dos años en libertad y nunca le movieron, en ninguna de las audiencias y citatorios se presentó la parte acusadora".

Política El Senado no es para los delincuentes: Meade

Foto: Cuartoscuro

En entrevista, Salgado, dijo que no se vale que estén haciendo esto para juntar votos, yo no me tengo que subir encima de alguien más y difamar para que alguien me regresé a ver a mí.

Meade se resiste

El día de ayer el candidato de la coalición Todos por México José Antonio Meade confirmó que no se retracta ni dará una disculpa pública a Nestora Salgado.

“Y yo hoy digo con toda claridad: si se trata de darle voz a las víctimas, ni me retracto ni me disculpo, ¡faltaba más!”, sentenció el aspirante de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en ante simpatizantes en Tlaxcala.

En el centro de convenciones de esa ciudad, Meade Kuribreña cuestionó: ¿quieren perdonar a los delincuentes?, ante la respuesta negativa de los asistentes.