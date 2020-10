Niegan escoltas a Tomás Zerón y a su familia

Al negar conceder una suspensión definitiva un juez federal rechazó mantener a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y a su familia el servicio de escoltas que se le brindaba.

Zerón de Lucio, contra quien pesa un orden de aprehensión por supuesto ejercicio de tortura, reclamó que el 8 septiembre la FGR le retiró la protección con que contaba, de 24 elementos, cuatro carros blindados y cuatro más de seguimiento, pese a existir un acuerdo que le garantizaba protección hasta septiembre de 2021.

Apenas hace unas semanas el titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Juan Carlos Guzmán Rosas le concedió una suspensión provisional para que no se le retirara la protección, pero ahora señaló que una premisa fundamental para el otorgamiento de la suspensión definitiva es la efectiva existencia de un derecho en favor de Zerón

"Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, este juzgador estima que no se surte la hipótesis normativa contenida en el artículo 147 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte agraviada pretende obtener efectos constitutivos a través de la presente suspensión y, de llegarse a otorgar la suspensión para dichos efectos ésta no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, ni aun de restablecerlas provisionalmente, sino que tendría efectos restitutorios de lo cual no resulta procedente ocuparse en la presente resolución”, indicó el juzgador.

Fue desde que se le giró una orden de aprehensión en marzo pasado por la supuesta comisión de delitos relacionados con la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos tortura, que la FGR determinó retirarle el servicio de protección a él y a su familia.

Será en las próximas semanas cuando el juez Guzmán Rosas resuelva en definitiva el amparo promovido por Tomás Zerón y, en caso de que se le niegue la protección de la justicia, éste podría acudir ante un tribunal para intentar revertir la determinación del juzgador.





