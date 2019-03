"No creo en la justicia", la desesperanza de familias del caso Tierra Blanca

“Ni perdón ni olvido, exigimos que se juzgue a los culpables de estos crímenes”, dijo Bernardo Benítez padre de uno de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca durante el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública del gobierno del estado de Veracruz.

“No creo en la justicia del estado mexicano, a nuestro hijos los levantó la policía del estado de Veracruz (...) por eso reitero cuál justicia, digo y que quede claro, las familias de los desaparecidos decimos ni perdón ni olvido, exigimos que se juzgue a los culpables de estos crímenes”, dijo ayer en el Museo de la Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México.

Ante el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y autoridades del gobierno federal, señaló que para las víctimas, las instituciones que deberían defenderlos son parte del crimen.

Foto; Cuartoscuro

“Queremos que todos sepan que nuestros hijos son muy amados, eran Inocentes y nunca los olvidaremos”, añadió.

Le pidió al ejecutivo estatal hablar con la verdad y no con la verdad a medias así como acabar con la corrupción de tajo, pues de lo contrario se volvería “cómplice”.

La mamá de Susana, señora Carmen Garibo insistió en que sus hijos eran inocentes y no merecían lo que les hicieron cuya responsabilidad fue las autoridades.

“A las cinco familias nos une el mismo dolor pero también en lazo que compartían nuestros hijos, el amor, las risas cuando estaban juntos nos unen para seguir adelante”, dijo.

Foto; Cuartoscuro

Apuntó que en Veracruz miles de madres buscan a sus hijos e hijas y llamó al gobernador a no permitir nunca más que la policía que debería protegerlos trabaje con el crimen organizado y que no se investigue.

Señaló que se escucha a los gobiernos hablar de cambio, pero enfatizó que este debe significar justicia y escuchar a todas las familias para dar resultados, “confiaremos hasta que veamos la justicia más de cerca”.

José Benítez padre de otro de los jóvenes dijo estar harto “de mentar madres, quiero sensibilizarlos como personas, como padres de familia, como lo que merecemos como seres humanos, un trato digno”.

Foto; Cuartoscuro

“Hoy quiero sensibilizar a jueces, fiscales y autoridades de nuestro caso para que se llegue a la justicia, que es lo único que pedimos nosotros, quiero exigirle a las autoridades la finalización de nuestro caso positivamente”, agregó.

Así dijo tener la fe puesta en las autoridades para resolver nuestro caso, “no me va a devolver a mi hijo pero me sentiré un poco más satisfecho si no hay impunidad, no exijo más. Solo justicia”, concluyó.