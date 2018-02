No hay certeza de la llegada del CJNG a la CDMX, señala Sales

El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, aseguró que no hay señales en la Ciudad de México de la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , esto luego de la aparición de mantas con mensajes del grupo delictivo.

En conferencia de prensa indicó que no hay una afirmación de su operación en la capital del país sin embargo, persiste la investigación de este caso.

"Hasta este momento no creemos que estas mantas correspondan (al CJNG). No implica esto que no sigamos investigando y que si se advierte la presencia o no de algún grupo, no lo hagamos del conocimiento de ustedes", mencionó.

En cuanto a caso de narcotráfico en Tláhuac, Sales indicó que se sabe que existe un grupo de delincuencia que actúa ahí, sin embargo aseguró que no tienen señales de que opere otro.

Por la mañana el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera también negó la presencia de esta célula delictiva pues la única actividad ligada al narco es el narcomenudeo y solo en esa delegación.